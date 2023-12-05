Нічна атака окупантів: Ігнат розповів, що летіло та скільки залізяччя вдалося збити [ Редагувати ]
Вночі проти вівторка, 5 грудня, російська окупаційна армія атакувала Україну ударними безпілотниками "Shahed-136/131", а також зенітними керованими ракетами С-300. Сили ППО знищили десять дронів.
Про це повідомив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.
"В ніч на 5 грудня атака росії була довготривалою. Ворог використовував не тільки БПЛА, а й ЗРК С-300. Останні ворог спрямував з окупованих територій на цивільні обʼєкти Донецької та Херсонської областей. Там є певні руйнування цивільної інфраструктури.
Ударні дрони атакували з двох напрямків. Ті, що з Курської області, атакували Харківську область. На жаль, не все вдалося збити, тому що це прифронтова територія і часу на збиття обмаль, але оборонці показали результат достойний. Маємо знищення 10 із 17 ворожих дронів", - відповів речник.
Також Ігнат відповів на чутки про відкриття цивільних аеропортів.
"Звичайно, людям вже хочеться жити в мирному часі, але нехай представники влади будуть коментувати це питання", - підкреслив Ігнат.
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