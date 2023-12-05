У ніч на 5 грудня у Хмельницькій області сталися вибухи під час оголошення повітряної тривоги.

Згідно із повідомленням Сергія Тюрина, першого заступника голови Хмельницької обласної військової адміністрації, відомо, що у Хмельницькому районі діяли сили протиповітряної оборони.

Станом на цей час повідомлень про постраждалих або пошкодження інфраструктури немає, - йдеться у повідомленні.

На Хмельниччині сирени почали лунати о 00:53. Тривога тривала понад три години - до 04:01. Повітряні сили попереджали про загрозу застосування ударних БпЛА для області.

Нагадаємо, вночі проти вівторка, 5 грудня, російська окупаційна армія атакувала Україну ударними безпілотниками "Shahed-136/131", а також зенітними керованими ракетами С-300. Сили ППО знищили десять дронів.