Атака дронів на Хмельниччину: в ОВА розповіли про наслідки [ Редагувати ]
У ніч на 5 грудня у Хмельницькій області сталися вибухи під час оголошення повітряної тривоги.
Згідно із повідомленням Сергія Тюрина, першого заступника голови Хмельницької обласної військової адміністрації, відомо, що у Хмельницькому районі діяли сили протиповітряної оборони.
Станом на цей час повідомлень про постраждалих або пошкодження інфраструктури немає, - йдеться у повідомленні.
На Хмельниччині сирени почали лунати о 00:53. Тривога тривала понад три години - до 04:01. Повітряні сили попереджали про загрозу застосування ударних БпЛА для області.
Нагадаємо, вночі проти вівторка, 5 грудня, російська окупаційна армія атакувала Україну ударними безпілотниками "Shahed-136/131", а також зенітними керованими ракетами С-300. Сили ППО знищили десять дронів.
по темі
Вночі проти вівторка, 5 грудня, російська окупаційна армія атакувала Україну ударними безпілотниками "Shahed-136/131", а також зенітними керованими ракетами С-300
26 листопада 2023 року противник знову вдався до атаки на столицю України за допомогою ударних безпілотників
У росії розголошують про широкомасштабну атаку невідомих безпілотників у різних регіонах країни-агресора
Президент України Володимир Зеленський доручив військовим "осучаснити реагування" на зліт російських винищувачів МіГ-31К, які є носіями ракет "Кинджал" - "без непотрібних зупинок країни"
Українцям доведеться звикати до довготривалих повітряних тривог
Провідниця із Львівщини Оксана Пустовіт в День Незалежності 2022 року потрапила під ворожий обстріл на станції Дніпропетровщини. Тоді загинуло щонайменше 15 людей. Жінка дивом вціліла. Як згадує той день?