Блокада польських перевізників і фермерів позначилася не тільки на прибутках перевізників, але й на роботі митниці і доходах у державну казну.

Про це в ефірі телемарафону розповів Данило Гетманцев, голова комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики.

"Блокада вантажівок - це потужний удар по нашій економіці і по нашому експорту. Наприклад, пункт пропуску "Ягодин" до страйку пропускав 1300 автомобілів, а зараз пропускає 150. Безперечно, це втрати перевізників, ми маємо зменшення експорту на 40% через зменшення відповідних сухопутних пунктів пропуску.

Також ми маємо заяву від перевізників про втрати в 400 млн євро тільки за перші два тижні цієї безглуздої блокади. А якщо говорити про бюджет, то з листопада ми говоримо про втрати в 9,3 млрд грн недонадходження митних платежів. Це ті гроші, які недоотримала армія, яка воює. На сьогодні маємо недовиконання плану по митниці аж на 19%. І це при тому, що жовтень митниця перевиконала", - прокоментував ситуацію Гетманцев.

Також він розповів про кроки для вирішення питання про блокаду українських вантажівок.

"Уряди країн не повинні очікувати, поки ситуація стане критичною. Варто дотримуватися закону, який вказує на те, що рух автомобільного транспорту між країнами ЄС повинен бути вільним. Наразі йдуть перемовини з урядом Польщі, вже один пункт пропуску відкритий для пустих фур. Я думаю, що це перші кроки до вирішення цієї ситуації.

Ми не можемо порахувати, скільки від блокади втрачає Європа, але якщо ми говоримо про втрату 40% нашого експорту, який йшов через зазначені кордони, то це дуже великі суми, які обраховуються десятками мільйонів євро", - резюмував голова комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики.