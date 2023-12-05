Руїни Первомайського і туман захищають від уламків та ворожого ока, але не від сирості та холоду.

Росіяни не полишають спроб оточити Авдіївку. Ворог намагається просунутись з півдня і півночі Авдіївського виступу і перерізати єдину трасу, яка сполучає фронтове місто із тилом. На флангах ідуть запеклі бої, і місцями росіяни мають успіх.

З південного флангу Авдіївського виступу - репортаж Станіслава Кухарчука.

Василь уважно слідкує за небом та дорогою, що веде до позицій. Один із батальйонів 53 бригади, в який він служить, обороняє південний фланг так званого Авдіївського виступу в селі Первомайське. Вже два місяці росіяни безперервно штурмують населений пункт і всіляко намагаються обрізати тут логістику… Поїздка машиною - справжній ризик.

Василь - військовослужбовець 53 ОМБр ім. Володимира Мономаха:

Днем сильно палять нас, а друге - вночі FPV не літають, а днем літають. Машину на такій дорозі догнати, він летить 60 кілометрів на годину, раз плюнути.

Лінією фронту Первомайське, точніше те, що залишилось від села, розділено навпіл. Важкі бої по суті точаться на руїнах, всі вулиці прострілюються. Тому частину шляху до наших позицій доводиться долати пішки - так безпечніше.

Велике село і дачі - знищені росіянами вщент. В Первомайське летить все - від мін до авіабомб. У негоду інтенсивність обстрілів та штурмів трохи спадає, але не надовго.

Руїни Первомайського і туман захищають від уламків та ворожого ока, але не від сирості та холоду.

Єгор на газовому балоні кип'ятить воду. Привезені волонтерами окопні свічки та хімічні одноразові грілки командир кулеметного розрахунку припасає на ніч, коли холод і протяги пробирають до кісток. Вдень із побратимом він гріється суто чаєм та кавою.

Забути про холод розрахунок змушує команда до бою. Крупнокаліберний американський "Браунінг" прикриває піхоту 53 бригади, якій у сусідній посадці значно важче.

Гори крупнокаліберних гільз на підлозі свідчать про інтенсивність боїв на цьому напрямку. Вони не вщухають ще з жовтня.

Ось так, найрезультативніший протитанкіст 53 бригади нищив під Первомайським російську броню з американських "Джавелінів" та української "Стугни". Ліквідованих за крайні два місяці цілей у Станіслава вже на Зірку Героя України.

Станіслав - військовослужбовець 53 ОМБр ім. Володимира Мономаха:

20 одиниць техніки. Більше не можу сказати, бо після десятої вже не рахував.

Попри шалені втрати, від своїх намірів відрізати Авдіївку від єдиного шляху сполучення росіяни не відмовились, запевняє офіцер Максим. Штурми хоч і стали менш зухвалими та масованими, але це означає тільки одне - ворог накопчує сили для чергової атаки.

Максим - офіцер 53 ОМБр ім. Володимира Мономаха:

Важко тому, що у них, як завжди, перевага в артилерії, у FPV. Я шокований і розчарований, що в них досі перевага в FPV. Завдяки цій перевазі в артилерії ворогу вдається робити усі ці плани, йому не треба така кількість особового складу, як в Бахмуті, коли вони ті "м'ясні" штурми робили. Тому все тримається на героїзмі, на людях, які стоять.

І хлопці стоять, попри біль, втому і втрати.