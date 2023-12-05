Підземну школу-укриття зводять на Харківщині. Вона розрахована на більш як три сотні учнів. Це перша подібна споруда, зроблена із монолітного бетону, і спроєктували її з розрахунку на те, щоб витримала навіть ракетний удар. Світлана Шекера розповість докладніше.

Дімо, майни один. Чуток, чуток, чуток. Мітка!

Так будівельники розмічають арматуру, яка стане основою монолітних бетонних стін.

Дмитро Кузін, старший виконроб будівельної компанії:

Закладається арматура, потім виставляється опалубка та заливається бетоном все це. Товщина стін - 600 мм наріжних. Досить велика. Потім буде перекриття від 600 до 900 мм.

Якщо порівняти із будівництвом звичайного будинку, то ця споруда буде у рази міцніша.

Дмитро Кузін, старший виконроб будівельної компанії:

З бетонної цієї арматури, яку ми тут закладаємо, можна звести десь дев'ять, десять поверхів монолітного каркаса звичайного житлового будинку. Тут лише один поверх, але тут інші вимоги до безпеки.

Це укриття - занурене під землю на 9 метрів. Уже готова фундаментна плита. Скоро з бетону виллють стіни, а потім і стелю. Зверху - засиплють п'ятьма метрами ґрунту. Вийде така собі бетонна коробка під землею. Дуже міцна. За розрахунками архітекторів, має витримати ракетний удар.

Дмитро Кузін, старший виконроб будівельної компанії:

Так, звичайно, вона ж розрахована на влучання С-300. Вона витримає все. Може, якийсь звук буде чутно, звичайно, щось таке, але несуща здатність нікуди не дінеться. Стеля не впаде, нічого не впаде.

Лише в подібному укритті нині на Харківщині можна садити дітей за парти. В такій підземній школі одночасно зможуть навчатися 7 класів. Спускатися сюди діти будуть ліфтами.

Антоніна Сиротенко, директорка ліцею:

І освітлення, і кімната для харчування, туалетні кімнати, все буде. І навіть інтернет буде. І меблі, як у класі. Нам уже деякі нові меблі почали завозити.

Проєкт розробляли разом зі спеціалістами ДСНС. Бо подібного в Україні ще не зводили.

Олег Чернобай, Пісочинський селищний голова:

Вивчали нові норми ДБН, які набрати чинності з 1 листопада, ставили головну ціль - це безпека, безпека дітей і безпека людей, які зможуть укритися в цьому укритті. Укриття буде це протирадіаційне, укриття з властивостями сховища класу А1. Це, згідно з вимогами ДБН, буде витримувати більше ніж 500 кПа ударної хвилі на метр квадратний.

Крім учнів, тут облаштують кімнату для дитсадочка. У разі небезпеки - прихистять і представників сільради. Більшу частину коштів для такої школи-укриття дала держава.

Олег Чернобай, Пісочинський селищний голова:

Вартість проєкту складає більш як 90 мільйонів гривень, але ми розуміємо, що, мабуть, будуть заощаджені кошти, бо технічний нагляд слідкує як за обсягом виконаних робіт, так і за ціною матеріалів, які використовуються, тому трошки сума буде зменшена.

Каркас будівлі хочуть встигнути зробити до Нового року. Для цього працюють у 2 зміни. Частина будівельників виходить на роботу вночі. Доки будується ця школа, розробляють ще 2 проєкти - для школи та дитсадка в сусідньому селищі. Гроші на їх зведення виділять іноземні благодійники.