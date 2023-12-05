За даними українського уряду, з початку повномасштабного вторгнення окупанти викрали близько 20 тисяч українських дітей. Цього року Міжнародний кримінальний суд у Гаазі видав ордер на арешт путіна та дитячої омбудсменки росії. Їх звинувачують у незаконній депортації дітей з окупованих територій України.

Дмитро Лубінець, Уповноважений Верховної Ради України з прав людини прокоментував ситуацію в ефірі телемарафону "Єдині новини".

"Підтримки світової спільноти наразі недостатньо. Зараз ми очікуємо позитивних новин, про які вся Україна дізнається завтра. Проте рф повертає українських дітей настільки поступово, що це не співрозмірні цифри. 20 тисяч дітей депортовано, а станом на зараз зусиллями багатьох державних інституцій та громадських організацій вдалось повернути трохи більше ніж 500 українських дітей.

87 дітей були прямо депортовані. Це точно не ті цифри, про які б ми хотіли говорити. Вимагаємо, щоб росія повертала тисячі українських дітей, у нас є списки, ми зараз напрацьовуємо алгоритми повернення. Проте проблема залишається в небажанні рф повертати українських дітей", - заявив Лубінець.

Кілька днів тому Уповноважений Верховної Ради України з прав людини офіційно звернувся до міжнародної спільноти з закликом допомогти повернути в Україну дитину, викрадену та незаконно всиновлену Мироновим, політичним союзником путіна.

"По цій історії є офіційне звернення до мене з боку офіційної опікунки - старшої сестри Маргарити, також у дівчинки є братик. Це сімʼя, в якій троє дітей. Станом на зараз двох викрали росіяни. Ми довгий час намагались зʼясувати місцезнаходження Маргарити. Тепер нам зрозуміло, чому нам не вдавалось це зробити. Росіяни змінили імʼя, прізвище дівчинки і вона по факту є всиновленою. Пан Миронов скоїв воєнний злочин", - резюмував Лубінець.

Нагадаємо, лідер партії "Справедлива росія" Сергій Миронов та його дружина "удочерили" однорічну дівчинку з Херсонської області та змінили їй ім'я.

У грудні 2022 року родина Миронова офіційно удочерила Маргариту. Їй змінили особисті дані - тепер дівчинку звуть Марина Сергіївна Миронова. Також їй змінили місце народження, Херсон замінили на підмосковний Подільськ.

Доля Іллі при цьому невідома - у вересні 2023 року він отримав нове свідоцтво про народження, з нього випливає, що хлопчик знаходиться в Московській області