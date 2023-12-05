Армія рф безпілотниками атакувала Львівщину: що відомо [ Редагувати ]
Вночі 5 грудня Львівську область атакували російськими безпілотниками. Постраждав об'єкт інфраструктури на території регіону.
Про це повідомив глава Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький.
Під час повітряної тривоги, близько 4 години ранку, ворог трьома безпілотниками атакував обʼєкт інфраструктури на Львівщині, - йдеться у повідомленні.
Внаслідок удару з боку російських сил виникла пожежа, проте працівникам підприємства вдалося успішно ліквідувати загорання. Також зафіксовані незначні пошкодження. За словами голови ОВА, обійшлося без втрат чи постраждалих.
Пошкоджень систем життєзабезпечення області також немає, - додав Козицький.
Нагадаємо, у ніч на 5 грудня у Хмельницькій області сталися вибухи під час оголошення повітряної тривоги.
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