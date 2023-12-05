Інфаркт молодшає: як розпізнати перші тривожні симптоми [ Редагувати ]
Інфаркт молодшає. Лише на Буковині, приміром, кількість людей із серцевими недугами зросла на третину. І якщо раніше за допомогою зверталися пацієнти 60+, то нині гострий інфаркт міокарда виявляють у набагато молодших. Серед основних причин лікарі називають стрес.
Як вберегти своє серце і як розпізнати перші тривожні симптоми - дізнавалась Ольга Лучек.
Чернівчанину В'ячеславу лише 49, та недуга змусила чоловіка звернутися до кардіоцентру.
В'ячеслав, пацієнт:
Біль у грудях, головний біль, тиск скаче.
За кілька хвилин йому робитимуть коронарографію, це дослідження судин серця за допомогою рентгену.
Віталій Ольховик, завідувач відділення інтервенційної кардіології та реперфузійної терапії Чернівецького обласного кардіологічного центру:
Ми проводимо діагностичну коронарографію для того, щоб визначити є звуження чи немає звужень у даного пацієнта. Якщо ми знаходимо ураження в коронарних артеріях, далі тоді вже планується планове втручання, тобто відкриття цієї судинки й постановка стент-системи.
Лише за день тут виконують з півтора десятка планових операцій на серці, а ще можливі й екстрені.
Віталій Ольховик, завідувач відділення інтервенційної кардіології та реперфузійної терапії Чернівецького обласного кардіологічного центру:
Виявляється місце ураження, тобто там, де тромб закрив судинці місце, далі цей тромб забирається, і в це місце ставиться стент, спеціальна пружинка, яка відновлює кровотік в судині, і хворому прямо на столі стає легше.
На Буковині за час війни кількість людей з гострим інфарктом зросла на третину. І з серцевими недугами звертаються не лише літні люди, почастішали звернення і від тридцятирічних пацієнтів.
Ірина Маковійчук, гендиректорка Чернівецького обласного кардіологічного центру:
В тому році збільшення інфарктів було до 30 відсотків, а в цьому році ми маємо збільшення по області нашій на 32 відсотки. Такий різкий скачок пов'язую зі стресом, з війною, і населення в області шляхом переміщених осіб збільшилася.
Лікарі кажуть, сьогодні кардіохірургія успішно розвивається, і завдяки широкому впровадженню новітніх методик вдається зменшити загальну смертність від серцевих недуг.
Ірина Маковійчук, гендиректорка Чернівецького обласного кардіологічного центру:
За минулий рік у нас кількість проведених втручань при хронічній ішемічній хворобі серця, так званих планових стентувань коронарних судин, зросла на 57 відсотків, тобто ми намагаємося цим самим запобігти розвитку ускладнень у вигляді інфаркту.
Єфросинію Дмитрівну сьогодні вже виписують. Інфаркт пережила ще у 2001 році. Щороку пенсіонерка підліковується.
Єфросинія Дмитрівна, пацієнтка:
Прийшлося уже, задихалася, прийшлося стент ставити.
Єфросинія Дмитрівна каже, якби менше всього брала до серця, воно було б здоровішим. Цю думку підтримують і лікарі, адже стреси та постійні хвилювання впливають на роботу людського мотора. А тому радять - за перших тривожних симптомів звертатися до лікаря.
Віталій Ольховик, завідувач відділення інтервенційної кардіології та реперфузійної терапії Чернівецького обласного кардіологічного центру:
За грудиною пече, людина відчуває виражений больовий синдром за грудиною, може бути падіння тиску, виражене кидання в піт, можуть віддавати серцеві болі в спину, в лопатку, в ліву руку, коли людина відчуває такі симптоми, вона має викликати швидку бригаду.
А ще медики радять пильнувати власне здоров'я та не вживати ліків за порадами з інтернету чи від сусідів.
по темі
Статистичні дані свідчать, що майже сімдесят відсотків людей знають свій ВІЛ статус. Інші продовжують наражати на небезпеку себе і тих, хто довкола. Чому важливо пройти тест вже зараз?
Лікар матиме право формувати медичні висновки про тимчасову непрацездатність без особистого прийому, на підставі віддаленого зв'язку з пацієнтом і вказаних ним симптомів. Для призначення лікування лікар може також дистанційно виписати електронний рецепт
За два роки кількість хворих збільшилась на 100%. Більшість - діти до 6 років. А нещодавно діабет діагностували у двомісячних малюків. Що потрібно знати про цукровий діабет і хто у групі ризику?
Надавати першу допомогу постраждалим і рятувати життя - навчали підлітків на Волині. Такі уроки відтепер доповнюють звичну шкільну програму. Як усе відбувається?
На окупованих територіях люди не отримували взагалі ніяких ліків. До чого це призвело? Як налагодити ранню діагностику та зробити епідемію контрольованою - в сюжеті.