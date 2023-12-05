І з серцевими недугами звертаються не лише літні люди, почастішали звернення і від тридцятирічних пацієнтів.

Інфаркт молодшає. Лише на Буковині, приміром, кількість людей із серцевими недугами зросла на третину. І якщо раніше за допомогою зверталися пацієнти 60+, то нині гострий інфаркт міокарда виявляють у набагато молодших. Серед основних причин лікарі називають стрес.

Як вберегти своє серце і як розпізнати перші тривожні симптоми - дізнавалась Ольга Лучек.

Чернівчанину В'ячеславу лише 49, та недуга змусила чоловіка звернутися до кардіоцентру.

В'ячеслав, пацієнт:

Біль у грудях, головний біль, тиск скаче.

За кілька хвилин йому робитимуть коронарографію, це дослідження судин серця за допомогою рентгену.

Віталій Ольховик, завідувач відділення інтервенційної кардіології та реперфузійної терапії Чернівецького обласного кардіологічного центру:

Ми проводимо діагностичну коронарографію для того, щоб визначити є звуження чи немає звужень у даного пацієнта. Якщо ми знаходимо ураження в коронарних артеріях, далі тоді вже планується планове втручання, тобто відкриття цієї судинки й постановка стент-системи.

Лише за день тут виконують з півтора десятка планових операцій на серці, а ще можливі й екстрені.

Віталій Ольховик, завідувач відділення інтервенційної кардіології та реперфузійної терапії Чернівецького обласного кардіологічного центру:

Виявляється місце ураження, тобто там, де тромб закрив судинці місце, далі цей тромб забирається, і в це місце ставиться стент, спеціальна пружинка, яка відновлює кровотік в судині, і хворому прямо на столі стає легше.

На Буковині за час війни кількість людей з гострим інфарктом зросла на третину. І з серцевими недугами звертаються не лише літні люди, почастішали звернення і від тридцятирічних пацієнтів.

Ірина Маковійчук, гендиректорка Чернівецького обласного кардіологічного центру:

В тому році збільшення інфарктів було до 30 відсотків, а в цьому році ми маємо збільшення по області нашій на 32 відсотки. Такий різкий скачок пов'язую зі стресом, з війною, і населення в області шляхом переміщених осіб збільшилася.

Лікарі кажуть, сьогодні кардіохірургія успішно розвивається, і завдяки широкому впровадженню новітніх методик вдається зменшити загальну смертність від серцевих недуг.

Ірина Маковійчук, гендиректорка Чернівецького обласного кардіологічного центру:

За минулий рік у нас кількість проведених втручань при хронічній ішемічній хворобі серця, так званих планових стентувань коронарних судин, зросла на 57 відсотків, тобто ми намагаємося цим самим запобігти розвитку ускладнень у вигляді інфаркту.

Єфросинію Дмитрівну сьогодні вже виписують. Інфаркт пережила ще у 2001 році. Щороку пенсіонерка підліковується.

Єфросинія Дмитрівна, пацієнтка:

Прийшлося уже, задихалася, прийшлося стент ставити.

Єфросинія Дмитрівна каже, якби менше всього брала до серця, воно було б здоровішим. Цю думку підтримують і лікарі, адже стреси та постійні хвилювання впливають на роботу людського мотора. А тому радять - за перших тривожних симптомів звертатися до лікаря.

Віталій Ольховик, завідувач відділення інтервенційної кардіології та реперфузійної терапії Чернівецького обласного кардіологічного центру:

За грудиною пече, людина відчуває виражений больовий синдром за грудиною, може бути падіння тиску, виражене кидання в піт, можуть віддавати серцеві болі в спину, в лопатку, в ліву руку, коли людина відчуває такі симптоми, вона має викликати швидку бригаду.

А ще медики радять пильнувати власне здоров'я та не вживати ліків за порадами з інтернету чи від сусідів.