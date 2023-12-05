Ввечері 4 грудня словацькі перевізники відновили рух вантажівок через пункт пропуску "Вишнє-Нємецке" на кордоні з Україною.

Про це повідомили у Держприкордонслужбі.

4 грудня о 22:00 дії учасників акції, які блокували рух вантажівок через пункт пропуску "Вишнє-Нємецке", завершилися, - повідомили прикордонники.

Зауважається, що наразі реєстрація транспортних засобів проводиться у встановленому порядку.

Крім того, інформація від ДПСУ свідчить, що через ускладнений рух на польському кордоні збільшилася кількість вантажівок, які обирають напрямок через кордон із Словаччиною для в'їзду на територію України.

На ранок 5 грудня у черзі на території Словаччини, що веде до України, знаходиться 625 вантажних транспортних засобів.

Нагадаємо, блокада польських перевізників і фермерів позначилася не тільки на прибутках перевізників, але й на роботі митниці і доходах у державну казну.

Про це в ефірі телемарафону розповів Данило Гетманцев, голова комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики