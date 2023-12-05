Від п’яти тисяч до 3 мільйонів гривень на розвиток бізнесу може отримати кожен захисник чи його родина від Українського ветеранського фонду. Це безповоротна допомога від держави, за використання якої потрібно лише відзвітувати. Проєкт діє вже більше року і скористалося ним понад 440 ветеранів. Вікторія Балицька розкаже докладніше.

Червону руту не шукай вечорами, ти у мене єдина, тільки ти, повір.

"Червону руту" шестикласники однієї з львівських шкіл співатимуть під час екскурсії до Борислава, де розташована резиденція святого Миколая.

Дитячі мрії втілює ветеран Любомир Давидчак, який організовує екскурсії.

Любомир Давидчак, ветеран Збройних сил України:

У нас з дружиною давно була така мрія, оскільки ми самі любимо подорожувати, і розуміємо, що наша країна багата на різні там красиві місця. Ми почали пропонувати такі екскурсії невеличкі в різні місця поближче, на такі невеличкі господарства власні.

У серпні Любомир подав заявку до Українського ветеранського фонду на суму два мільйони девятсот тисяч. А в листопаді отримав кошти на два екскурсійні автобуси.

Любомир Давидчак, ветеран Збройних сил України:

Зараз ми стали завдяки фонду конкурентоспроможні на ринку перевезень, тому що замовили хороший комфортабельний автобус.

Це лікарня для тварин та птахів ветерана Нацгвардії Олега Кашляка. Без лабораторних досліджень визначити тваринам діагноз дуже складно. Від ветеранського фонду Олег отримав мільйон гривень, які витратив на купівлю апарату ультразвукової діагностики.

Олег Кашляк, ветеран Збройних сил України:

Досить непоганий апарат, тут в нас є датчики. Ми можемо робити зразу і внутрішні органи, дивитися і серцеві, є датчики й судинний датчик.

А це підприємство ветерана Дмитра Поліщука. На ньому виготовляють фарби та хімію для деревообробки та будівельної галузі.54

Сергій Тарусов, колорист підприємства:

Можна підбирати будь-який колір, будь-який відтінок, під будь-який настрій і будь-який інтер'єр.

Через війну клієнтів поменшало, каже керівник підприємства, тож вирішили збільшити продажі через онлайн-крамницю. Щоб зробити якісний сучасний сайт, подали заявку до ветеранського фонду й отримали мільйон двісті тисяч.

Тарас Ковальчук, керівник компанії:

Дуже сильно виручив, зараз фактично іде спад продажу. Новий сайт досить добре просуває ті матеріали, які в нас є, але люди про них не знають, шукають, не можуть знайти, він нас зв'язує з великим списком клієнтів.

Ці троє ветеранів скористалися конкурсною програмою фонду "Варто". За її умовами можна отримати від пятисот тисяч до трьох мільйонів гривень на започаткування або розвиток бізнесу.

Віта Костик, заступниця директора Українського ветеранського фонду:

Це безповоротна допомога, зазначаю, тобто нічого в державу повертати не потрібно. Звісно, купівлю всіх цих речей оподатковується, тому що податки державний бюджет сплачують всі. Однак за кожен етап потрібне звітування.

Розраховувати на грошову підтримку за програмою "Варто" можуть ветерани та родичі загиблих захисників. На конкурс необхідно подати бізнес-план, який оцінює спеціальна комісія. Хто не має фінансових знань - може пройти безкоштовне навчання.

Віта Костик, заступниця директора Українського ветеранського фонду:

Онлайн-курс, який ми започаткували спільно з Українським католицьким університетом. 14 лекцій. Це теми, які стосуються розвитку, початку бізнесу від А до Я.

Ветеранський фонд також відшкодовує витрати на бізнес в розмірі 20 тисяч гривень. Це швидко і без великого пакета документів, розповідає власник кав'ярні - ветеран Юрій Грицак.

Юрій Грицак, ветеран Збройних сил України:

Стараюсь для людей. Зробив цю кав'ярню пунктом незламності, щоб будь-хто міг прийти безкоштовно зарядити телефон, випити чаю теплого і посидіти в теплі.

Донедавна Юрій орендував пекарське обладнання. Але воно було неякісне, тож купив сучасну піч.

Витрачені на обладнання 20 тисяч відшкодував ветеранський фонд. Але фінансувати він може не все.

Віта Костик, заступниця директора Українського ветеранського фонду:

Кожен проєкт перевіряється на складову взаємодії з агресором. Це головна складова. Заборонено зброю і тому подібні речі, також алкоголь, тютюнові вироби.

Нещодавно у співпраці з ІТ-компанією фонд створив інтерактивну мапу ветеранського бізнесу. До неї увійшли 120 проєктів.