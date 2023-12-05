Росіяни вдарили по центру Херсона: є загиблі [ Редагувати ]
Вранці 5 грудня російські терористи вчинили нову атаку на місто Херсон. Внаслідок обстрілу центральної частини міста загинули дві людини, а ще одна отримала поранення.
Про це повідомив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак у Telegram.
Росіяни знову вдарили по Херсону, вбили цивільних, - написав Єрмак.
За його словами, попередньо відомо про загибель двох місцевих жителів. Ще одну людину пораненого.
Зазначимо, що напередодні Львівську область атакували російськими безпілотниками. Постраждав об'єкт інфраструктури на території регіону.
Також у ніч на 5 грудня у Хмельницькій області сталися вибухи під час оголошення повітряної тривоги.
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