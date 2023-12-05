У притулку, де час від часу чути ворожі обстріли, є і собаки переселенці.

Близько трьохсот покинутих тварин чекають на нових господарів у притулку Нікополя. Котів та собак волонтери там підбирають щоразу після обстрілів на вулицях міста. Тварин лікують, стерилізують і прилаштовують у нових родинах.

Та головна проблема зараз - це корм, його завжди бракує, говорять доглядальниці. Більше розкаже Олена Мендалюк.

Он кров тече, там відкритий перелом. Лапа дивиться в бік. Тобто вона зламана однозначно - і одна, і друга.

Черговий артилерійський обстріл Нікополя. З-під завалів власного будинку пані Олена ось у такому стані дістала свого кота Кєшу. Він - у шоковому стані, говорить волонтерка, поки йому ввели знеболювальне і негайно потрібно їхати до Дніпра.

Зараз в Дніпро поїдемо, бо в Нікополі немає травматологів. Треба оперувати ту лапку. Ми його ледве знайшли бідного, бо у нас там вже був приліт, там все розвалено, і він забився у ті руїни.

Олена показує на що російська армія перетворила її будинок. Щонайменше 8 разів оселя потрапляла під обстріл.

Олена Вошун - директорка Нікопольського притулку для тварин:

Ми там планували зробити такий філіал притулку для тих, хто хворіє. Ми запланували у нашому будинку зробити такий мініпритулок, але прилетіло прямо в дах. Просто завалило повністю. Це було 7 жовтня, сьогодні зранку знову прилетіло.

Олена розповідає, будинок тепер потребує повного відновлення. Тож нині намагається врятувати життя тварин. У притулку зараз близько 300 чотирилапих. Частина з них сюди потрапили після обстрілів. Джесі досі не стає на задню лапку, там замість кістки пластина. Її поставили після тяжкого поранення. Господарі собаку тримали на повідку, дівчинка просто не змогла сховатися під час атаки.

Олена Вошун - директорка Нікопольського притулку для тварин:

Мала дуже серйозне осколкове поранення. Осколок зламав їй кістку стегна, і ми дуже довго лікувались Рана не заживала. Там стоїть пластина. Вже на кісточці самій.

А це алабай Блекмор. Таке ім'я дали йому в притулку, бо знайшли чотирилапого на вулицях Нікополя. Волонтерка сподівається знайти для собаки якомога швидше нового господаря.

У притулку, де час від часу чути ворожі обстріли, є і собаки переселенці. Рашид з Торецька.

До півсотні собак щомісяця надходить до притулку.

Безпритульними стають від цуценят і до дорослих тварин, від дворняжок і до чистокровних.

Марія Дубинська - лікарка ветеринарної медицини:

Ми їх відловлюємо, стерилізуємо, вакцинуємо від сказу, і відпускаємо, або Олена шукає для них родини.

Лише на день йде близько 60 кілограмів сухого корму для усіх собак. З цим волонтерам допомагають благодійники, але нині запаси вичерпані, собак не меншає.

Олена Вошун - директорка Нікопольського притулку для тварин:

Корм потрібен. Мені потрібно 2 тонни на місяць, щоб прогодувати моїх тварин і плюс м'які корми для хворих. І це саме складне.

До життя у Нікополі, під постійними обстрілами, прилаштувалися не лише люди, а й собаки, розповідає Олена. Як тільки чують вибухи ховаються по кутках. Але для своїх чотирилапих волонтерка хоче кращого життя. Жінці вже вдалося прилаштувати понад сто собак у родини в Польщі. Цьому їй допомогли місцеві волонтери. Ось світлини вже щасливих улюбленців у нових родинах.