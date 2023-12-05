У Сенаті США призначили голосування щодо допомоги Україні. Воно має відбутись вже цього тижня і на кону 106 мільярдів доларів для нашої держави. Про необхідність цієї допомоги із сенаторами США сьогодні на закритому брифінгу говоритиме Володимир Зеленський. Його звернення анонсує видання The Hill з посиланням на лідера більшості в Сенаті Чака Шумера.

Водночас очільник Палати представників американського Конгресу висунув умови, за яких готовий винести на голосування новий пакет фіндопомоги Україні. Чого саме хочуть на Капітолійському пагорбі? І які прогнози звучать у Білому домі та Держдепі? Розкаже наш спеціальний кореспондент Дмитро Анопченко.

Насправді саме сьогодні несподівано багато заяв і новин щодо України й пакету допомоги. І це повʼязано із тим, що до Вашингтона летить величезний український "десант", а ще багато топполітиків (6-7 грудня в американській столиці відбудеться конференція з озброєнь). І природньо, що всі вони ставитимуть питання: "Що із допомогою?".

Головне, що прозвучало - спікер Палати представників Майк Джонсон офіційно повідомив: республіканці мають дві вимоги. Перше: чекають від адміністрації Байдена чітких розʼяснень щодо плану дій стосовно України й подальшого ходу війни. І вимагають звітності за ті кошти, що вже надали. Друге: готові розглядати виділення додаткових коштів на допомогу Києву лише в привʼязці із наведенням ладу на кордоні США із Мексикою, звідки до штатів потрапляють нелегали. Втім, це не відмова, це скоріше "політична торгівля". Бо у заяві Джонсона також йдеться: "Вважаємо, що з обох питань можна домовитися, якщо демократи та Білий дім проводитимуть переговори розумно". Отже, це ускладнює процес, гальмує його, але хоча б дає чітке розуміння, чого хочуть республіканці. І що вони не кажуть категоричне "ні".

Ці слова спікера - відповідь на офіційного листа від глави бюджетного управління Білого дому Шеленди Янг, яка написала: до кінця року у Штатів повністю вичерпаються ресурси для надання допомоги Україні, якщо Конгрес не схвалить пакет, про який просить Байден. Звучить тривожно, і варто розібратися, яка тут ситуація.

Частково це розʼяснив Держдеп. Речник відомства Метью Міллер повідомив, що адміністрація дійсно використовує "бюджетні залишки" і навіть назвав конкретні цифри, з них не роблять таємниці.

Метью Міллер, речник Державного департаменту США:

Що стосується додаткових асигнувань Україні, то так, ми вкрай стурбовані тим, що обсяг фінансування вичерпаний. Зараз ми маємо залишки коштів, використано вже 97%. Саме тому держсекретар приєднується до президента та інших представників адміністрації, які закликають Конгрес діяти якнайшвидше.

Далі до преси спеціально вийшов радник президента із Нацбезпеки Джейк Салліван. Дійсно підтвердив, що Штати зможуть продовжити безперебійні поставки зброї Україні лише за умови, якщо Конгрес виділить нові кошти. Тут трішки складний механізм, який повʼязаний у першу чергу з обороноздатністю самих Штатів, із поповненням запасів Пентагону. Я тут не скажу краще і відвертіше, ніж американський чиновник.

Джейк Салліван, радник президента США із національної безпеки:

Коли у нас закінчаться гроші аби покупати озброєння, якими ми заміщуємо на військових складах те, що постачається Україні, ми будемо невзмозі продовжувати поставки озброєння. Такі ставки щодо цього голосування. Необхідно, щоб Конгрес на двопартійній основі підтримав це.

Салліван каже, що якихось "заначок", тобто додаткових джерел фінансування, Білий дім не має. Процитую: "не буде якогось чарівного джерела грошей, з якого ми можемо зачерпнути, і яке ми ховали у затишному кутку".

І саме тому вже підвищують ставки - у процес перемовин із конгресменами включаться вже не тільки топчиновники чинної адміністрації, але й особисто президент США, главі держави відмовити набагато складніше. Джо Байден непублічно (бо у пресі про це не повідомлялось до цього моменту) проводить консультації із законодавцями з українського питання. І продовжить це робити найближчими днями. І тут цікаві аргументи, які наводить перша особа США. Салліван їх теж озвучив.

Джейк Салліван, радник президента США із національної безпеки:

Будь-який член Конгресу, який не підтримує фінансування для України, голосує за результат, за якого путіну буде легше здобути перемогу. Голос проти підтримки України - це голос на користь зміцнення стратегічної позиції путіна. Це проста реальність, від якої нікуди не подітися. Голос проти додаткового фінансування для України завдасть шкоди Україні та допоможе росії.

Для того, щоб переконати в цьому сенаторів є фактично два тижні: різдвяні канікули у Сенаті із 15 грудня, і шанси хороші. Щоб домовитися із Палатою представників є три тижні: конгресмени там працюватимуть до 24 числа. Вкластися у терміни, не відкладати на наступний рік - якраз і переконуватимуть законодавців і адміністрація Байдена, і українці, які просто найближчими днями будуть тут, у Вашингтоні.