путін цього тижня відвідає Об'єднані Арабські Емірати та Саудівську Аравію. Попередньо говоритиме про скорочення видобутку нафти країнами ОПЕК.

Водночас напередодні Пекін гостинно зустрів невизнаного президента Білорусі. З дерунами, салатом з хризантемою та хокейним матчем на додачу. І до речі, уже вдруге за цей рік. З чим і по що Олександр Лукашенко з'їздив до Китаю? І чому у Піднебесній так раді бачити диктатора, від якого відхрестився цивілізований світ? Мої колеги розкажуть.

Удруге за рік. Самопроголошений керманич Білорусі знову навідався до Пекіну з офіційним візитом. Про нього заздалегідь не оголошували, однак з того, як у Китаї зустрічали гостя з Мінська, очевидно, у Піднебесній до прийому підготувалися.

Окрім перемов з Сі Цзіньпінем, ціла низка зустрічей з іншими посадовцями, гурманський обід, обмін подарунками й навіть хокейний матч, що називається - спеціально для Лукашенка.

Сі Цзіньпін, голова КНР:

Я дуже радий зустрітися з вами, мій давній друже. Пан Президент здійснив успішний державний візит до Китаю наприкінці лютого-березня цього року, і ми досягли важливого консенсусу щодо сприяння розвитку відносин Китаю та Білорусі на високому рівні.

Лукашенко теж не скупився на компліменти. Заявив про цілковиту підтримку концепції Сі Цзіньпіна про розбудову Спільноти єдиної долі людства. Та неодноразово підкреслив велич КНР

Олександр Лукашенко, президент Білорусі (1994-2020 рр.):

Ми дуже зацікавлені, щоби Китай був потужною державою, щоби Китай розвивався. І це не тільки наш інтерес, ні ну насамперед, звісно, наш, але це й інтерес всієї планети, тому що величезна кількість талановитих працьовитих людей живе тут.

Перемови Лукашенка з очільником Китаю тривали понад три години. Потому учасники обмежилися лише розпливчастими фразами про зміцнення стратегічного співробітництва та поглиблення двосторонніх відносин. З конкретики - Сі Цзіньпін нагадав про створення Китайсько-Білоруського індустріального парку і сприяння більшим досягненням у промисловій співпраці. А ще перемовники зійшлися у тому, що часи нині непевні.

Сі Цзіньпін, голова КНР:

Поточна міжнародна ситуація є напруженою, з нескінченними ризиками, викликами та багатьма несподіваними речами. Китай готовий зміцнювати стратегічну співпрацю з Білоруссю та спільно сприяти побудові спільноти зі спільним майбутнім для людства.

Та чи справді цей поспішний візит організували лише для того, щоби поговорити про поточні справи, підбадьорити бізнес та збільшити обмін студентами? Політологи сумніваються. Адже після того, як Лукашенко втратив легітимність на буремних виборах 2020 та підтримав криваву кремлівську війну проти України, за його спиною завжди стоїть росія.

Андрій Миселюк, політолог:

Тобто в цьому трикутнику використовується Білорусь як можливістю бути таким конектором, посередником в операціях, домовленостях серйозних між керівниками держав. І втілення їх з використанням інфраструктури Білорусі, там підприємств, території, можливо. І це фактично існує прогалина в тому плані, що Білорусь - вона не прирівняна до росії, як країна-агресор. І вона цим користається.

Окрім того, китайці не забувають дбати й про власні інтереси, у яких Білорусь - під стратегічним прицілом на майбутнє. Це у Пекіні вміють прораховувати добре.

Андрій Миселюк, політолог:

Для Пекіна - ця територія теж важлива стратегічно. Вона для нього важлива, як такий плацдарм, який заходиться прямо біля кордонів Євросоюзу і який може бути використаний задля інтересів Китаю. Саме тому китайські інвестиції вони були обумовлені серйозним впливом Китаю, вони, звичайно, допомагали суттєво Білорусі. При тому, що вплив був російський, а інвестиції китайські.

Те, про що насправді говорили лідер Китаю та невизнаний президент Білорусі, навряд чи стане відомо. Однак політологи не виключають, що після таких перемов, постачань китайських товарів подвійного призначення до росії, а можливо і зброї побільшає. Адже інтерес КНР незмінний - Пекін не хоче дати росії програти у війні проти України. І тут він повністю збігається з вигодою для Лукашенка.