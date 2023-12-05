Арешт російських активів є гарантією того, що росія заплатить за руйнування та злочини, скоєні в Україні. Про це сказав єврокомісар з питань юстиції Дідьє Рейндерс. Євросоюз працює над створенням юридичних механізмів, які змусять росію заплатити за шкоду, завдану Україні через загарбницьку війну. Про які саме російські активи йдеться, який існує варіант їх використання та скільки збитків завдав агресор - далі.

Від чотирьохсот двадцяти п'яти мільярдів до трильйона доларів. Так варіюються оцінки уряду України, Світового банку, Єврокомісії, Європейського інвестиційного банку щодо коштів, потрібних на відновлення нашої країни після російської агресії. Поглянути на війну у числах детальніше можна було на цифровій виставці "Змусимо росію платити" у Брюсселі. Технологія віртуальної реальності переносила відвідувачів усередину зруйнованої будівлі Харківської адміністрації, у Гостомель до знищеного літака "Мрія" чи на руїни Драматичного театру в Маріуполі. Короткі ролики інформували про ціну російського вторгнення та кількість виведених російських активів за кордон.

Курт Волкер, колишній спецпредставник Держдепартаменту США з питань України:

росія - це не та країна, в якій народ вірить, що колись побачить ці 350 мільярдів доларів заморожених активів. Вони знають, що ці кошти давно вкрав путін, його режим, і ці гроші ніколи не підуть на користь російського народу. Якщо країни Європи таки наважаться вилучити ці кошти й використати їх задля доброї справи, росія стане єдиним і найбільшим донором відновлення України.

Ця виставка - вперше за кордоном. Організатори привезли її в Бельгії, бо ця країна однією з перших знайшла правовий механізм, як використати заморожені російські активи на користь України. Бельгійський уряд створив спеціальний фонд на мільярд 700 мільйонів євро, який наповнюється шляхом оподаткування доходів з російських активів. Подібний досвід має Канада та Естонія. Тепер Євросоюз намагається створити такий механізм на рівні всього блоку.

Дідьє Рейндерс, єврокомісар з питань юстиції:

Тривають переговори з Європарламентом та Європейською радою, як організувати конфіскацію приватних російських активів. Одним з напрямків роботи є вивчення можливостей конфіскації приватних активів як покарання за порушення законів, наприклад санкційного режиму. Щодо державних активів, є лише одне рішення - від Бельгії - використати кошти з оподаткування прибутків від заморожених активів на користь України. І ми вивчаємо, що ще можна зробити.

У Євросоюзі заблоковано 28 мільярдів євро коштів олігархів і понад 200 мільярдів активів російського Центробанку. По всьому світу - більше 300. За даними видання "Блумберг", Єврокомісія готується 12 грудня опублікувати остаточну пропозицію з використання суверенних коштів російської федерації, заморожених в ЄС, на користь України.

Ірина Іванова, кореспондентка: