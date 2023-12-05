Чи є дефіцит елетроенергії: президент ДП "НАЕК "Енергоатом" дав відповідь [ Редагувати ]
Три тижні тому під'єднали девʼятий енергоблок до української енергосистеми. Про це повідомив президент ДП "НАЕК "Енергоатом" Петро Котін в ефірі телемарфону.
"Це наш останній енергоблок, який знаходиться на підконтрольній Україні території. Всі девʼять блоків працюють зараз на максимально можливій потужності і це дає Україні 7800-7900 мегават електричної потужності. Це майже 50% споживання всієї електроенергії в Україні покривається АЕС", - заявив Котін.
Також він розповів, чи є дефіцит електроенергії та чи вистачає її споживачам.
"На сьогодні енергосистема збалансована, маємо достатньо електроенергії. Зі свого боку ми забезпечуємо максимум електроенергії, яку взагалі можемо видати в поточних умовах", - заспокоїв українців президент ДП "НАЕК "Енергоатом".
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