З квітня минулого року волонтери "Добробату" відпрацювали вже на тисячах об'єктів у регіонах.

На противагу руйнівним діям агресора наша країна продовжує відбудову. І тут теж велика заслуга волонтерів. На деокупованих територіях - у Київській, Чернігівській, Сумській, Харківській, Миколаївській, Запорізькій та Херсонській областях - відновлювати домівки місцевим жителям вже півтора року допомагає добровольчий будівельний батальйон "Добробат". На їх рахунку допомога тисячам сімей.

Звідки беруться сили для цієї нелегкої праці - у волонтерів розпитував Анатолій Журавльов.

Їх не лякає погана погода.

А коли роботи багато - вони готові розпочинати вдосвіта.

З квітня минулого року волонтери "Добробату" відпрацювали вже на тисячах об'єктів у регіонах, що найбільше постраждали від російської агресії. Подекуди це робота і виснажлива, і небезпечна, кажуть активісти.

Ольга Скорова, волонтерка з Харкова:

В цьому році було, наприклад, коли прилетіло в будівлю, зруйнувало - ще, вибачте, пил не сів, а ми вже були на місці. І почали робити одразу з ДСНС. Це небезпечно, це складно, тому що знов-таки - це Харків. Спочатку прилітає, а потім вже сирена.

Лариса Бортовик, волонтерка з Херсона:

Такий фронт робіт, що він кожен день додається і додається, тому що на Херсонщині може бути за день до трьохсот обстрілів різного виду озброєння, і це руйнації колосальні. Збираємося, їздимо, ми намагаємося звісно максимально убезпечити себе, тому що ми розуміємо, що якщо нас не стане, то хто буде розбирати завали? Тому всі безпекові моменти ми виконуємо.

Починали волонтери з розбору завалів. Працювали у приватних будинках, багатоповерхівках, школах та дитсадках. Згодом почали проводити й відновлювальні роботи.

В'ячеслав Шевченко, волонтер із Запоріжжя:

Треба! Вродє би й уставший, вродє би й не хочеться, але збираєшся з силами, думаєш: "Відпочинем після того, коли все це залишить нашу країну - тоді вже будем відпочивати". А поки розслаблятися ніколи

У Києві до Міжнародного дня волонтерів керівництво "Добробату" вирішило відзначити найсумлінніших представників організації.

Ростислав Смірнов, співзасновник волонтерської організації "Добробат":

Хтось приїжджає на одну годину, а хтось, наприклад, працював декілька тижнів, а можливо, і декілька місяців. Тому це важливо, як і для нас - як для нашої організації, так і для людей - що ми цінуємо те, що вони роблять, той час який вони витрачають, те що вони допомагають людям, що ми це бачимо. І не тільки ми, як організатори, а країна це цінує, вона це бачить.

Волонтери кажуть: за понад півтора року повномасштабної війни "добробатівці" стали родиною. Для декого - це не метафора.

Дуже тебе кохаю, дуже радий, що з тобою зустрівся, і що ти мене підтримала в ту хвилину, коли це мені дуже потрібно було... Хотів би, щоб ти стала моєю дружиною. Ти згодна?

Загалом організація об'єднала понад 47 тисяч волонтерів. Співзасновник "Добробату" Віктор Андрусів, який уже півтора року служить у лавах Збройних сил України, каже: для активістів скоро відкриються додаткові напрямки робіт.

Віктор Андрусів, співзасновник волонтерської організації "Добробат":

Наприклад, це навчання. Потрібно зараз розвивати багато будівельних професій. Долучення жінок, тому що чоловіки зараз на фронті, і багато жінок переходять, так би мовити, на чоловічі професії. Ми будемо розвивати платформи, на яких буде обговорюватися - як варто відбудовувати конкретне місто чи громаду, щоб був почутий голос саме громади - як вони бачать свою відбудову. І це стосується не тільки постраждалих регіонів

А найближчі плани - щосили продовжувати допомагати українцям.

Лариса Бортовик, волонтерка з Херсона: