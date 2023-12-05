Волонтери "Добробату" відновлюють житло на деокупованих територіях [ Редагувати ]
На противагу руйнівним діям агресора наша країна продовжує відбудову. І тут теж велика заслуга волонтерів. На деокупованих територіях - у Київській, Чернігівській, Сумській, Харківській, Миколаївській, Запорізькій та Херсонській областях - відновлювати домівки місцевим жителям вже півтора року допомагає добровольчий будівельний батальйон "Добробат". На їх рахунку допомога тисячам сімей.
Звідки беруться сили для цієї нелегкої праці - у волонтерів розпитував Анатолій Журавльов.
Їх не лякає погана погода.
А коли роботи багато - вони готові розпочинати вдосвіта.
З квітня минулого року волонтери "Добробату" відпрацювали вже на тисячах об'єктів у регіонах, що найбільше постраждали від російської агресії. Подекуди це робота і виснажлива, і небезпечна, кажуть активісти.
Ольга Скорова, волонтерка з Харкова:
В цьому році було, наприклад, коли прилетіло в будівлю, зруйнувало - ще, вибачте, пил не сів, а ми вже були на місці. І почали робити одразу з ДСНС. Це небезпечно, це складно, тому що знов-таки - це Харків. Спочатку прилітає, а потім вже сирена.
Лариса Бортовик, волонтерка з Херсона:
Такий фронт робіт, що він кожен день додається і додається, тому що на Херсонщині може бути за день до трьохсот обстрілів різного виду озброєння, і це руйнації колосальні. Збираємося, їздимо, ми намагаємося звісно максимально убезпечити себе, тому що ми розуміємо, що якщо нас не стане, то хто буде розбирати завали? Тому всі безпекові моменти ми виконуємо.
Починали волонтери з розбору завалів. Працювали у приватних будинках, багатоповерхівках, школах та дитсадках. Згодом почали проводити й відновлювальні роботи.
В'ячеслав Шевченко, волонтер із Запоріжжя:
Треба! Вродє би й уставший, вродє би й не хочеться, але збираєшся з силами, думаєш: "Відпочинем після того, коли все це залишить нашу країну - тоді вже будем відпочивати". А поки розслаблятися ніколи
У Києві до Міжнародного дня волонтерів керівництво "Добробату" вирішило відзначити найсумлінніших представників організації.
Ростислав Смірнов, співзасновник волонтерської організації "Добробат":
Хтось приїжджає на одну годину, а хтось, наприклад, працював декілька тижнів, а можливо, і декілька місяців. Тому це важливо, як і для нас - як для нашої організації, так і для людей - що ми цінуємо те, що вони роблять, той час який вони витрачають, те що вони допомагають людям, що ми це бачимо. І не тільки ми, як організатори, а країна це цінує, вона це бачить.
Волонтери кажуть: за понад півтора року повномасштабної війни "добробатівці" стали родиною. Для декого - це не метафора.
Дуже тебе кохаю, дуже радий, що з тобою зустрівся, і що ти мене підтримала в ту хвилину, коли це мені дуже потрібно було... Хотів би, щоб ти стала моєю дружиною. Ти згодна?
Загалом організація об'єднала понад 47 тисяч волонтерів. Співзасновник "Добробату" Віктор Андрусів, який уже півтора року служить у лавах Збройних сил України, каже: для активістів скоро відкриються додаткові напрямки робіт.
Віктор Андрусів, співзасновник волонтерської організації "Добробат":
Наприклад, це навчання. Потрібно зараз розвивати багато будівельних професій. Долучення жінок, тому що чоловіки зараз на фронті, і багато жінок переходять, так би мовити, на чоловічі професії. Ми будемо розвивати платформи, на яких буде обговорюватися - як варто відбудовувати конкретне місто чи громаду, щоб був почутий голос саме громади - як вони бачать свою відбудову. І це стосується не тільки постраждалих регіонів
А найближчі плани - щосили продовжувати допомагати українцям.
Лариса Бортовик, волонтерка з Херсона:
Будувати дійсно важко. Але дуже приємно бачити, коли ти побудував, ти бачиш щасливих людей, і ти розумієш, що це твій внесок у відбудову.
по темі
Дві квартири на верхньому поверсі було зруйновані вщент. Тоді загинули літня жінка та 10-річний хлопчик. Цегляний будинок, якому скоро виповниться 100 років, нині накривають тимчасовою покрівлею, щоб бодай законсервувати до весни і не допустити подальшої руйнації.
Кожна п'ята сім'я в Україні відчуває нестачу продовольства через війну. Про це в Нью-Йорку на засіданні Ради Безпеки ООН повідомив Метью Голлінгсворт. Марина Михайловська проїхалася селами Миколаївської області й розпитала в людей, чи вони з хлібом?
Зараз у селищі фактично з нуля зводять місцеву амбулаторію. Реконструюють 2- та 3-поверхівки, щоб люди швидше могли повернутися у свої домівки. Як триває реконструкція в ці досить морозні дні на Харківщині?
Як виглядають модульні домівки, які зручності там є, наскільки тимчасове таке житло - на відкритті модульного містечка на Київщині побував мій колега Юрій Куций.
Створювати картини їм допомагають професійні художники. А результатом терапевтичних занять стане виставка картин.
Байки - для ЗСУ! Для цього скуповують старі ровери, реставрують їх та передають нашим бійцям. І потреба в такій техніці неабияка. Про байкерів, які продали навіть своїх залізних коней, аби допомагати ЗСУ - розкаже Олена Бринза.