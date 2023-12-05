Українська акторка Анна Саліванчук розповіла про ускладнення, які виникли у її трьохрічного сина Нікіти після того, як він захворів на скарлатину.

Про це вона розповіла в своєму Instagram.

Хлопчик захворів наприкінці листопада, і наразі стан сина акторки значно покращився. Однак, за словами артистки, після перенесеної скарлатини у Нікіти виникли деякі ускладнення, зокрема, шкіра на його руках почала облазити.

Зараз покажу вам, що сталося з Нікітиними руками після скарлатини. Повністю облазить шкіра…Просто облазить, як шкірка з банана. Це жах! От такі от дає ускладнення скарлатина, - поділилася артистка.

Анна Саліванчук зауважила, що після перенесеної скарлатини такі ускладнення є стандартним явищем. Однак, вона відзначила, що руки хлопчика зараз вимагають додаткового догляду. Необхідно регулярно застосовувати мастит або крем, або лікувальну мазь.

Я шокована, але це нормально після скарлатини. Треба мазати кремом або бепантеном, - наголосила знаменитість.

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