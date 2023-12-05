Фінляндія починає виробництво артилерійських боєприпасів для України [ Редагувати ]
Фінляндія розпочне виробництво артилерійських боєприпасів для України. Про це в інтерв'ю газеті Iltalehti повідомив міністр оборони Фінляндії Антті Хяккянен.
Рішення про виробництво буде ухвалено "дуже скоро, ймовірно, до Різдва", яке у Фінляндії відзначають 25 грудня.
Зараз узгоджено план із значного збільшення виробництва боєприпасів. Мета полягає в тому, щоб підтримати Україну ще сильніше, ніж зараз. Водночас ми ще більше підвищимо готовність Фінляндії та країн Північної Європи до виробництва боєприпасів.
За словами глави фінського оборонного відомства, з проханням збільшити виробництво снарядів для України Гельсінкі також звернувся до союзників серед країн-членів НАТО та Євросоюзу.
Озброєння України є для нас найважливішим питанням. Головний пріоритет нашого впливу на ЄС та НАТО - підштовхнути більші країни, особливо в Європі, до збільшення виробництва боєприпасів.
У листопаді влада Фінляндії повідомила, що виділяє Києву 20-й пакет військової допомоги приблизно на 100 млн євро. Загалом Гельсінкі на військові потреби України виділили майже 1,5 млрд євро.
У березні глава європейської дипломатії Жозеп Боррель заявив про намір ЄС поставити Україні 1 млн боєприпасів до 2024 року. Однак у листопаді він визнав, що мети з постачання снарядів, ймовірно, не буде досягнуто.
За словами глави МЗС України Дмитра Кулеби, до кінця листопада Євросоюз поставив ЗСУ лише 300 тис. артилерійських снарядів з обіцяного мільйона.
Напередодні повідомлялося, що Rheinmetall отримав замовлення на постачання ЗСУ 155-мм снарядів на 142 млн євро.
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