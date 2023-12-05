У Ірландії більше немає можливості розміщувати біженців з України - FT [ Редагувати ]
Влада Ірландії заявила про неможливість надалі розміщувати біженців з України та інших країн через брак житла. Про це повідомляє газета Financial Times.
За даними видання, уряд республіки, який "вже попередив, що його безмежне співчуття до українських біженців не поєднується з можливостями розмістити їх", заявив, що більше не має місця для прохачів притулку. У заяві Міністерства інтеграції Ірландії йдеться:
Незважаючи на всі зусилля щодо пошуку будь-якого придатного житла, [уряд] нині не в змозі надати його всім [прохачам притулку] через гостру нестачу.
Наразі влада Ірландії надала житло 100 тис. осіб, у тому числі 74 тис. біженців з України та 26 тис. з інших країн. За деякими даними, у республіці перебувають ще понад 20 тис. українців, які не забезпечені житлом.
Влада запевнила, що прохачі притулку, яким ніде зупинитися, як і раніше, мають можливість помитися гарячою водою, отримати намети та спальні мішки.
За словами виконавчого директора Ірландської ради у справах біженців Ніка Хендерсона, біженці "стануть мішенню, якщо спатимуть на вулицях". З урахуванням такого ризику "зараз як ніколи важливо, перш за все в інтересах безпеки" забезпечити їх житлом, зазначив він.
23 листопада чоловік у віці близько 50 років, який приїхав до Ірландії майже 20 років тому і має громадянство республіки, скоїв напад з ножем на трьох дітей та жінку поряд з католицькою школою в Дубліні. Одразу після цього в соцмережах почала ширитися інформація про те, що злочинцем був алжирський мігрант або прохач притулку, а в центрі Дубліна почали збиратися незадоволені імміграційною політикою ультраправі активісти.
Протести стрімко переросли у заворушення, внаслідок яких радикали пошкодили кілька міських автобусів та поліцейських машин, громили та грабували магазини та ресторани. За оцінками влади, у заворушеннях взяли участь майже 500 осіб, 34 були затримані поліцією. Завдані збитки оцінюються в десятки мільйонів євро.
Раніше повідомлялося, що Британія різко обмежить приплив легальних іммігрантів.
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