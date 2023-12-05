У міськраді підрахували: навколо святкової ялинки - є приблизно півсотні бомбосховищ та укриттів.

В Україні стартує сезон зимових свят. Вже завтра - за новоюліанським календарем - українці відзначатимуть День Святого Миколая. Тож міста, села та містечка активно прикрашають напередодні свята. Як готується Одеса та головне, як під час масових заходів буде вирішене питання безпеки громадян - про це розкажемо далі.

На Одещині тривають дискусії: чи доречні цьогоріч у громадських місцях святкові ялинки? В Чорноморську, наприклад, вирішили: ялинка буде лише після Перемоги, в місті Арциз - питання винесли на голосування. В самій Одесі ялинку вже встановили на Дерибасівській. Думки містян з цього приводу - різняться.

Марина Марін, жителька Одеси:

Я вважаю це гарною ідеєю: це як мінімум розважальна програма для діточок - хоч відволіктися від нашої буденності, від тяжких днів під час війни.

Кирило Тульченко, житель Одеси:

Я вважаю, що це недоречно, тому що велике скупчення народу - це дуже небезпечно, а також електроенергія, з якою у нас вічно є проблеми - це не дуже гарна ідея.

Богдан Медвєдєв, житель Одеси:

Я гадаю, що це буде доречно, якщо це за гроші меценатів або якихось партнерів нашого міста, а також це буде дуже добре для нашої молоді та для дітей, бо їм зараз дуже потрібно свято.

У мерії поспішили заспокоїти: жодних бюджетних коштів на встановлення та прикрашання ялинки не витратили. Це подарунок Одесі від підприємців-благодійників. Встановлювали штучне дерево протягом кількох днів.

Микола Яковенко, монтажник:

Ялинка - вісімнадцять метрів заввишки. Збирається, як конструктор: зараз монтуємо спіраль, далі на неї покладемо гірлянду, на кожній секції будуть і гірлянди, і фігури світитися - тож буде красиво!

Та вже навіть зараз на Дерибасівській - натовпи людей. На випадок повітряної тривоги - у пішій доступності для них є укриття. Це або заклади, які працюють у підвальних приміщеннях, або паркінг найближчого торговельного центру.

Денис Машталенко, місцевий працівник:

Люди, якщо тільки лунає повітряна тривога, тут постійно, майже вся Дерибасівська сюди біжить. З дітьми приходять, з колясками - дуже багато спускаються, якщо місць не вистачає, то у нас там стільці, я виношу їм.

У міськраді підрахували: навколо святкової ялинки - є приблизно ПІВСОТНІ бомбосховищ та укриттів.

Олександр Жильцов, директор Департаменту внутрішньої політики Одеської міськради:

Я думаю, що ми зараз попросимо наші відповідальні служби зробити інспекцію цих місць, щоб вони були відкриті, щоб вони були доступні у випадку того, якщо будуть повітряні тривоги, і там будуть знаходитися поруч люди.

А ще кажуть: протягом грудня в закладах освіти проводитимуться святкові концерти для дітей. Знов же таки: з дотриманням усіх вимог безпеки.

Олена Буйневич, директорка Департаменту освіти та науки Одеської міськради:

Окремо хочу звернутися з такого досить болючого запитання: батьки завжди цікавляться, чому їх не пускають до святкових заходів. Зараз всі керівники отримують таку пораду, можна сказати, таку достатньо сувору умову, щоб під час проведення свят кількість дітей і батьків, яких ми можемо запросити, відповідала кількості місць в укриттях.

Головна ж святкова ялинка міста запалить свої вогники вже завтра - у День Святого Миколая.