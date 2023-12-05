У Херсоні росіяни обстріляли лікарню, поранені четверо людей (відео) [ Редагувати ]
Внаслідок ворожого обстрілу центру Херсона поранено чотирьох людей: одного пенсіонера та трьох медиків. Про це повідомила Херсонська ОВА.
Зранку окупанти прицільно атакували житлові будинки. Внаслідок ворожих ударів постраждав 72-річний херсонець. Нині він знаходиться у лікарні.
Під ворожим вогнем опинився й медичний заклад. Легкі поранення отримали троє лікарів. Їм надали допомогу, життю медиків нічого не загрожує.
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