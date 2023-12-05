Moody’s змінило прогноз щодо кредитних рейтингів Китаю зі стабільного на негативний [ Редагувати ]
Міжнародне рейтингове агентство Moody’s Investors Service знизило прогноз щодо кредитного рейтингу Китаю зі стабільного до негативного. Довгостроковий прогноз суверенних облігацій країни збережено на рівні A1, пише Bloomberg з посиланням на звіт агентства.
Зміна прогнозу, згідно зі звітом Moody’s, відображає структурні ризики, що зросли, а також зниження економічного зростання в середньостроковій перспективі.
Рейтингове агентство відзначає посилення фіскальної політики у Китаї та збільшення державного боргу. Це викликає занепокоєння, оскільки раніше влада країни говорила про рекордний випуск облігацій у 2023 році, повідомляє Moody’s.
Рейтингове агентство очікує, що зростання ВВП у 2024 та 2025 роках сповільниться до 4%, а у період з 2026 по 2030 рік становитиме в середньому 3,8%.
У жовтні Державне статистичне управління КНР повідомило, що економіка Китаю з липня до вересня 2023 року зросла на 4,9% у річному вираженні.
Попереднього разу Moody’s знижувало кредитний рейтинг Китаю у 2017 році з рівня Aa3 до A1. Європейське рейтингове агентство Scope Ratings у вересневому звіті повідомило, що суверенний борг КНР до 2027 року перевищить 100% ВВП.
Нагадаємо, будівництво газопроводу "Сила Сибіру-2" загальмувало через суперечки росії та Китаю.
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