"Укрпошта" придбає 250 фургонів за гроші ЄБРР [ Редагувати ]
"Укрпошта" закупить 250 автомобілів за кошти Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР). Відповідне оголошення опубліковано на сайті держзакупівель Prozorro.
Компанія придбає 250 автомобілів (фургонів вантажопідйомністю не менше 1750 кг) з супутніми послугами "Full service" за проектом розвитку логістики АТ Укрпошта для реалізації у 2024 році.
Проєкт дозволить зробити важливі інвестиції в логістичну інфраструктуру та автопарк Укрпошти для покращення якості послуг і стійкості бізнесу та мережі Укрпошти. Це, в свою чергу, забезпечить надання сучасних послуг доставки населенню України.
Оголошення про тендер опубліковано на порталі ЄБРР, оскільки проєкт фінансується за рахунок банку.
У липні ЄБРР перерозподілив частину виділеного в листопаді 2020 року Укрпошті кредиту для підвищення операційної стійкості компанії. 22,7 млн євро підуть на закупівлю понад 5000 електровелосипедів і майже 350 вантажівок.
Нагадаємо, "Укрпошта" з 1 липня підвищила тарифи.
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