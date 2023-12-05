Гетманцев анонсував підвищення акцизу на автогаз до 160-170 євро [ Редагувати ]
Верховна Рада впродовж наступних кількох місяців підвищить акциз на скраплений природний газ (LPG). Про це заявив голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев на конференції Petroleum & LPG Ukraine 2023, передає enkorr.
Єдиний аргумент, чому раніше акциз на газ був низьким, полягає в тому, що колись на ринку LPG були сильніші лобісти, ніж на ринку бензинів. Співвідношення повинно бути в енергомісткості. Якщо застосовуємо цю логіку при ставці на бензин 213 євро за 1000 л, ставка на газ повинна бути 160-170 євро. Це європейська практика.
З 1 липня 2023 року податки на пальне в Україні повернулися на рівень, який був чинним до повномасштабного вторгнення росії в Україну: ПДВ - до 20%, акциз на бензин - до 213 євро, на дизпальне - до 139 євро за 1000 л. При цьому акциз на автогаз складає 52 євро за 1000 л.
Нагадаємо, у листопаді 2023 року середня ціна автогазу на АЗС зросла на 30% через блокування кордону польськими перевізниками.
по темі
В Україні спостерігається дефіцит автогазу через блокування кордону полькими автоперевізниками. Найбільш масово - у половині областей - зник газ у мережі "Привату", а там, де лишився - 39,6 грн/л. Перебої на UPG, Socar, MOTTO, БРСМ та навіть на Авантажі
Реалізація спільних проектів росії та Китаю щодо освоєння ресурсів на Далекому Сході та в Арктиці, зокерма видобутку газу, сповільнилася через суперечки сторін. Про це повідомила індійська газета The Economic Times з посиланням на джерела
Країни ОПЕК+ домовилися про скорочення видобутку нафти більш ніж на один мільйон барелів на добу на початку 2024 року
У вівторок, 28 листопада, в ефірі телемарафону "Єдині новини" на телеканалі "Інтер" директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко розповів, що буде з цінами на газ в Україні
Автогаз дорожчає. Ба більше, пропан-бутан на деяких АЗС в дефіциті. І його там відпускають по талонах. Чи легко заправитися автогазом? Перевіряли мої колеги в Рівному та в Ужгороді.
За неповний тиждень у Нікополі двоє загиблих і троє поранених, пошкоджено понад три десятки будинків. Та, попри небезпеку, місцеві не хочуть їхати з міста. Що змушує їх і далі жити у напівзруйнованих будинках?