Верховна Рада впродовж наступних кількох місяців підвищить акциз на скраплений природний газ (LPG). Про це заявив голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев на конференції Petroleum & LPG Ukraine 2023, передає enkorr.

Єдиний аргумент, чому раніше акциз на газ був низьким, полягає в тому, що колись на ринку LPG були сильніші лобісти, ніж на ринку бензинів. Співвідношення повинно бути в енергомісткості. Якщо застосовуємо цю логіку при ставці на бензин 213 євро за 1000 л, ставка на газ повинна бути 160-170 євро. Це європейська практика.

З 1 липня 2023 року податки на пальне в Україні повернулися на рівень, який був чинним до повномасштабного вторгнення росії в Україну: ПДВ - до 20%, акциз на бензин - до 213 євро, на дизпальне - до 139 євро за 1000 л. При цьому акциз на автогаз складає 52 євро за 1000 л.

Нагадаємо, у листопаді 2023 року середня ціна автогазу на АЗС зросла на 30% через блокування кордону польськими перевізниками.