росія готова провести переговори з Україною, зокрема на території західної країни. Про це пишуть "Известия" з посиланням на "високопосадове джерело".

За його словами, майданчиком для переговорів може стати Угорщина, влада якої відверто підтримує путіна, блокує антиросійські санкції та запропонувала раніше стати посередниками.

1 грудня в інтерв'ю виданню міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що Будапешт може виступити посередником для переговорів Києва та Москви.

Джерело "Известий" відзначило, що у росії не відкидають подібні пропозиції. Однак головне, за його словами, щоб західні країни та Україна були готові до конструктивної розмови.

Мы ни за кем бегать не собираемся.

Нагадаємо, мирні переговори між Україною та росією відбувалися у лютому-березні 2022 року, але з квітня, коли російську армію відкинули від Києва, їх заморозили.

У жовтні того ж року президент Зеленський підписав указ, який унеможливлює подальші переговори з країною-агресором, доки її президентом є володимир путін.

Зеленський неодноразово заявляв, що почне мирні переговори з рф лише після відходу російських військ з усіх окупованих територій та відновленням українського суверенітету в міжнародно визнаних кордонах 1991 року, тобто в Криму та на Донбасі.

Нагадаємо, у Держдепартаменті США вважають, що володимир путін не погодиться на мирні переговори з Україною, доки не дізнається результатів виборів президента США у листопаді 2024 року.