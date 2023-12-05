росія допускає переговори з Україною в Угорщині - "Известия" [ Редагувати ]
росія готова провести переговори з Україною, зокрема на території західної країни. Про це пишуть "Известия" з посиланням на "високопосадове джерело".
За його словами, майданчиком для переговорів може стати Угорщина, влада якої відверто підтримує путіна, блокує антиросійські санкції та запропонувала раніше стати посередниками.
1 грудня в інтерв'ю виданню міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що Будапешт може виступити посередником для переговорів Києва та Москви.
Джерело "Известий" відзначило, що у росії не відкидають подібні пропозиції. Однак головне, за його словами, щоб західні країни та Україна були готові до конструктивної розмови.
Мы ни за кем бегать не собираемся.
Нагадаємо, мирні переговори між Україною та росією відбувалися у лютому-березні 2022 року, але з квітня, коли російську армію відкинули від Києва, їх заморозили.
У жовтні того ж року президент Зеленський підписав указ, який унеможливлює подальші переговори з країною-агресором, доки її президентом є володимир путін.
Зеленський неодноразово заявляв, що почне мирні переговори з рф лише після відходу російських військ з усіх окупованих територій та відновленням українського суверенітету в міжнародно визнаних кордонах 1991 року, тобто в Криму та на Донбасі.
Нагадаємо, у Держдепартаменті США вважають, що володимир путін не погодиться на мирні переговори з Україною, доки не дізнається результатів виборів президента США у листопаді 2024 року.
по темі
володимир путін не погодиться на мирні переговори з Україною, доки не дізнається результатів виборів президента США у листопаді 2024 року. Про це на закритому брифінгу для преси заявив високопосадовець Держдепартаменту США, передає Reuters
Єдиним бар'єром який стримує Україну від вступу до НАТО, є російська агресія та продвоження війни. Україна де-факто є членом оборонного Альянсу. щоправда а неї не поширюється дія Статті 5 по колективну безпеку. Про це в ефірі національного телемарафону "Єдині новини" заявив керівник Центру Військово-правових досліджень Олександр Мусієнко
Міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявила, що у Європі суттєво знижується інтерес до війни в Україні та російської агресії проти України. У своєму профілі в X (Twitter) вона назвала ситуацію "фатальною" та дуже небезпечною
29 листопада президент України Володимир Зеленський звернувся до українців, розповівши про програму патронату Данії над Миколаївською областю
Візиту передував ультимативний лист від премʼєра Угорщини Віктора Орбана до Євроради, він вимагає повністю переглянути політику щодо допомоги Україні та переговорів про вступ до ЄС. Які позиції мають сторони? І про що домовлятимуться?
Заступник міністра фінансів США по боротьбі з тероризмом та фінансовою розвідкою Браян Нельсон наступного тижня планує відвідати Туреччину, щоб вимагати дотримання санкцій проти росії та палестинського руху ХАМАС.