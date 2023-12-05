Комітет Верховної Ради з питань безпеки та оборони підтримав законопроєкт №6163 про позбавлення державних нагород усіх зрадників та колаборантів. Про це повідомив народний депутат Роман Лозинський.

Комітет з питань безпеки та оборони підтримав мій законопроєкт №6163 про позбавлення державних нагород всіх зрадників та колаборантів! 13 із 13 - за винесення на 2 читання та прийняття в цілому! Нарешті, після 18 місяців справа зрушилася з мертвої точки. Далі - в зал, підпис президента... І очищувати країну!

У квітні 2022 року Верховна Рада у першому читанні ухвалила цей законопроєкт, а на початку 2023-го депутати подали ще чотири законопроєкти щодо процедури позбавлення державних нагород України.

Документ пропонує внести зміни, які дозволять президенту ухвалювати рішення щодо позбавлення державних нагород осіб, які підтримують збройну агресію проти України, приймають участь у спробі анексії українських території, мають зв'язки з окупаційними силами чи пропагують органи держави-агресора та її посадових осіб.

Нагадаємо, до списку санкцій, який РНБО України схвалила 30 вересня, потрапили чотири артистки-громадянки України, які мешкають у росії: Анна Седокова, Регіна Тодоренко, Таїсія Повалій та Ані Лорак.