Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан зустрінеться з президентом Франції Емманюелем Макроном у Парижі у четвер, 7 грудня. Про це повідомило агентство Reuters з посиланням на прес-службу угорського прем'єра.

Зустріч відбудеться напередодні саміту ЄС, на якому обговорюватиметься членство України та фінансова допомога Києву. Макрон спробує відмовити Орбана блокувати початок переговорів щодо вступу України до ЄС.

Раніше агентство Bloomberg наводило витримку з листа Орбана голові Євроради Шарлю Мішелю, в якому угорський прем'єр заявляв, що, "з огляду на поточний рівень політичної та технічної підготовки", очікування щодо ухвалення рішення про початок переговорів "не обґрунтовані".

На думку Орбана, "Єврорада не може ухвалювати ключові рішення" щодо України, доки ЄС не досягне згоди щодо єдиної стратегії. Орбан також погрожував заблокувати на саміті план Єврокомісії виділити Києву 50 млрд євро на 2024-2027 роки. Для того, щоб зібрати цю суму, Єврокомісія закликала всі країни Євросоюзу внести додаткові внески до бюджету ЄС.

Нагадаємо, 8 листопада Єврокомісія рекомендувала Раді ЄС розпочати офіційні переговори з Боснією та Герцеговиною, Молдовою та Україною про їх прийом до спільноти, а також надати Грузії статус кандидата на вступ. Запуск таких переговорів не означає їх успіх, цей процес не обмежений за часом. Зокрема, переговори про прийом Туреччини до ЄС розпочалися восени 2005 року.