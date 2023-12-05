Школам передадуть 1600 Wi-Fi-роутерів та 1000 вебкамер [ Редагувати ]
Українським школам передають 1600 Wi-Fi-роутерів та 1000 вебкамер. Про це повідомив віцепрем’єр-міністр, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
Навчальні заклади встановлять техніку в класах інформатики, укриттях та бомбосховищах, щоб учні безпечно навчалися навіть під час повітряних тривог. Найближчим часом роутери та вебкамери отримають десятки шкіл з 23 областей України.
Техніка допоможе школярам продовжувати навчання в укриттях під час повітряних тривог. Також Wi-Fi-роутери встановлять у кабінетах інформатики, а вебкамери підключать до шкільних комп’ютерів для проведення онлайн-занять.
За передачею техніки можна слідкувати на публічному дашборді. Це дасть змогу мінімізувати корупційні ризики та зробити процес максимально прозорим.
Все обладнання передала корпорація CISCO за підтримки USAID.
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