Українським школам передають 1600 Wi-Fi-роутерів та 1000 вебкамер. Про це повідомив віцепрем’єр-міністр, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Навчальні заклади встановлять техніку в класах інформатики, укриттях та бомбосховищах, щоб учні безпечно навчалися навіть під час повітряних тривог. Найближчим часом роутери та вебкамери отримають десятки шкіл з 23 областей України.

Техніка допоможе школярам продовжувати навчання в укриттях під час повітряних тривог. Також Wi-Fi-роутери встановлять у кабінетах інформатики, а вебкамери підключать до шкільних комп’ютерів для проведення онлайн-занять.

За передачею техніки можна слідкувати на публічному дашборді. Це дасть змогу мінімізувати корупційні ризики та зробити процес максимально прозорим.

Все обладнання передала корпорація CISCO за підтримки USAID.

Ще у червні Україна долучилася до глобальної програми Cisco Country Digital Acceleration, яка працює в 48 країнах. Її завдання - прискорити цифровізацію, підвищити рівень ВВП та використовувати більше інновацій у державному та приватному секторах.