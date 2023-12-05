Напередодні Міжнародного дня волонтера Національний банк України представив нову пам’ятну монету "Країна супергероїв. Дякуємо волонтерам!".

Вона присвячена українським волонтерам, які донатять, організовують збори коштів, здобувають і доставляють техніку, спорядження, продукти, ліки, шукають і знаходять шляхи для вирішення найнагальніших потреб захисників та захисниць України.

Основним мотивом дизайну пам’ятної монети "Країна супергероїв. Дякуємо волонтерам!" стало плетіння маскувальної сітки.

Монету номіналом 5 гривень виготовлено з нейзильберу, категорія якості карбування - "спеціальний анциркулейтед", маса - 16,5 г, діаметр – 35,0 мм. Гурт монети - рифлений. Тираж - до 50 тисяч штук.

На аверсі монети в центрі на дзеркальному тлі розміщено стилізоване зображення рук під час плетіння маскувальної сітки, що символічно розкриває зміст волонтерства як однієї з багатьох форм допомоги й всебічної підтримки та є втіленням сили і єдності нації в часи надважких випробувань.

На реверсі монети - стилізована карта України у вигляді маскувальної сітки як символу об’єднаної країни, що "переплетена" та згуртована задля досягнення спільної мети.

Дизайн монети створив молодий художник, студент Національної академії образотворчого мистецтва і архітектури Олександр Резніков, який влітку цього року проходив практику в НБУ. Скульптор - Володимир Атаманчук.

Пам’ятна монета "Країна супергероїв. Дякуємо волонтерам!", введена в обіг 04 грудня 2023 року, продовжує серію "Безсмертна моя Україно".

Придбати монету "Країна супергероїв. Дякуємо волонтерам!" можна буде з 06 грудня 2023 року в інтернет-магазині нумізматичної продукції Національного банку. Через інтернет-магазин буде реалізовано 25 тисяч шт. пам’ятних монет, зокрема 15 тисяч штук. будуть доступні в перший день продажу.

Крім того, монети поступово реалізовуватимуться і банками-дистриб’юторами в міру їх відвантаження Банкнотно-монетним двором НБУ.

Нагадаємо, раніше НБУ випустив монету на честь року Дракона.