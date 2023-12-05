Внаслідок нічного масового нальоту дронів у Криму було вражено низку важливих військових об'єктів. Про це повідомляють українські ЗМІ з посиланням на джерела в СБУ.

Зокрема дрони вразили:

радіолокаційну система "Небо-М" у районі н.п. Багерове;

стоянку гелікоптерів;

радіолокаційну система П-18 "Терек";

систему управління зенітно-ракетних підрозділів "Байкал-1М" біля н. п Стрілецьке.

Раніше у росії заявили про нічну атаку 41 дрона з боку Азовського моря на Крим. Спершу росіяни заявили, що 22 дрони "збили" системами ППО над Азовським морем і ще 13 "перехопили". Потім заявили про збиття та перехоплення ще шести.