У Криму безпілотники вразили низку важливих військових об’єктів - СБУ [ Редагувати ]
Внаслідок нічного масового нальоту дронів у Криму було вражено низку важливих військових об'єктів. Про це повідомляють українські ЗМІ з посиланням на джерела в СБУ.
Зокрема дрони вразили:
- радіолокаційну система "Небо-М" у районі н.п. Багерове;
- стоянку гелікоптерів;
- радіолокаційну система П-18 "Терек";
- систему управління зенітно-ракетних підрозділів "Байкал-1М" біля н. п Стрілецьке.
Раніше у росії заявили про нічну атаку 41 дрона з боку Азовського моря на Крим. Спершу росіяни заявили, що 22 дрони "збили" системами ППО над Азовським морем і ще 13 "перехопили". Потім заявили про збиття та перехоплення ще шести.
по темі
Відповідний військовий підрозділ вже формують на Харківщині. Бо протиповітряну оборону область ворог випробовує там чи не щодня
Передали силам логістики 2 000+ українських безпілотників від держави. Генштаб розподілить та передасть дрони військовим на найгарячіші ділянки фронту. До партії увійшли "пташки" виключно українського виробництва. Серед них - коптери та БпЛА літакового типу: розвідувальні, камікадзе, багаторазові бомбери
Українські партизани виявили, що росіяни перекидають військових з Якутії до окупованого Джанкою (Крим)
Вночі 5 грудня Львівську область атакували російськими безпілотниками
На ранок 5 грудня росіяни оголосили про спробу атаки безпілотниками на нафтобазу в окупованому Криму