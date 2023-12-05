Уряд Кіпру зобов'язав банки припинити всі операції з російським рублем. Про це повідомило місцеве видання Politics.

У юридичних та бухгалтерських організаціях проводяться перевірки за фактом зловживання процедурою прискореної реєстрації бізнесу, за допомогою якої росіяни отримували посвідку на проживання та дозвіл на роботу на Кіпрі.

Politics зазначає, що США незабаром відправлять на острів команду з 24 осіб, зокрема співробітників ФБР та агентства боротьби з фінансовими злочинами (FinCen). Вони братимуть участь у розгляді 29 судових справ, пов'язаних з обходом санкцій проти росії.

За даними газети Cyprus Mail, рішення про припинення операцій з російською валютою та участь американських фахівців у розслідуванні справ ухвалили на тлі розслідування Міжнародного консорціуму журналістських розслідувань (ICIJ) про порушення санкційного режиму проти росії на Кіпрі.

Розслідування ICIJ було опубліковано 14 листопада. Зокрема, у ньому йдеться про інвестиції російських бізнесменів на острові та скандал, пов'язаний із "золотими" паспортами. За даними Cyprus Mail, співробітники відділення PricewaterhouseCoopers на Кіпрі причетні до обходу санкцій.

Після розслідування ICIJ на Кіпрі перестали працювати випущені в росії карти китайської платіжної системи UnionPay. У Мінфіні Кіпру заявляли, що блокування карток не було вказівкою уряду для фінансових інститутів.

За словами представника відомства, припинення роботи UnionPay є "одностороннім рішенням постачальника платіжних послуг відповідно до його власної політики оцінки ризиків".

У квітні повідомлялося, що найбільший банк Кіпру Bank Of Cyprus почав закривати рахунки росіян.

Рахунки росіян закриває не лише Bank Of Cyprus, а й інші місцеві банки, у тому числі підрозділи грецьких Hellenic Bank та Alpha Bank. Нові обмеження пов'язані з небажанням банків потрапити під американські санкції через роботу з російськими клієнтами.

Євросоюз заборонив росіянам тримати на рахунку більше 100 000 євро наступного дня після початку вторгнення в Україні у 2022 році.