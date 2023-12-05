Американський актор Ніколас Кейдж планує знятися ще у трьох-чотирьох фільмах та завершити свою кар'єру. Про свій намір актор розповів в інтерв'ю Uproxx.

Мені здається, я сказав у кіно все, що хотів. Я хотів би піти на високій ноті і сказати: "Адіос". Я думаю, що мені потрібно знятися ще у трьох чи чотирьох фільмах, перш ніж я зможу цього досягти, а потім, сподіваюся, змінити формат і знайти якийсь інший спосіб висловити свою акторську гру.

За словами актора, він хотів би закінчити кар'єру після виходу фільму "Герой наших снів", але підписав кілька контрактів на наступні кінокартини. Американський актор планує "змінити формат" та переключитися зі зйомок у фільмах на серіали.

Мене цікавить імерсивна потокова передача з епізодичним телебаченням. Я бачив, що зараз можна зробити з персонажами і часом, який їм дається, щоб висловити себе. В одному з епізодів "Пуститися берега" я бачив, як Брайан Кренстон цілу годину дивився на валізу. У нас немає часу зробити це у художньому фільмі, тож, можливо, телебачення - наступний найкращий крок для мене. Подивимося.

Ніколас Кейдж почав зніматися у кіно з 1980-х років. За свою кар'єру він зіграв понад 100 ролей у кіно. Найбільшу популярність йому принесли ролі у фільмах "Залишаючи Лас-Вегас", "Без обличчя", "Викрасти за 60 секунд", "Знамення", "Примарний гонщик", "Повітряна в'язниця" та "Скарб нації".

За роль у психологічній драмі Майка Фіггіса "Залишаючи Лас-Вегас" (1994) Кейдж був відзначений преміями "Оскар" і "Золотий глобус" як найкращий актор.

Також він отримав шість премій "Золота малина" у номінації "Найгірша чоловіча роль".

Нагадаємо, у вересні 58-річний Ніколас Кейдж втретє став батьком.