У вівторок, 5 грудня, запрацювала програма безплатного обміну старих лампочок розжарювання на нові світлодіодні, яка є ініціативою спрямованою на покращення якості освітлення та енергоефективності. Пенсіонери можуть отримати по 5 світлодіодних ламп. Це є кроком у напрямку споживання більш ефективних та екологічно чистих джерел світла. Про це свідчить заява прем’єр-міністра Дениса Шмигаля на засіданні Кабінету Міністрів України.

Впровадження енергоефективних технологій та зменшення споживання енергії є важливим кроком для зменшення впливу на навколишнє середовище та покращення стану енергетичної системи країни. Такі ініціативи сприяють розвитку сталої та екологічно чистої енергетики.

Продовжуємо політику енергоефективності. Сьогодні стартує наступна фаза реалізації програми обміну старих ламп на світлодіодні.

Глава уряду уточнив, що тепер кожен пенсіонер у відділенні "Укрпошти" може одразу отримати по 5 сучасних LED-ламп на одну особу.

За словами Шмигаля, загалом ця програма вже продемонструвала "відмінні результати".

Українці отримали понад 21 млн енергоефективних ламп, і цим суттєво знизили навантаження на енергосистему.

Також чиновник заявив, що нині, попри складні погодні умови та триваючі російські атаки, енергосистема України - збалансована.

Планових відключень споживачів немає, за потреби імпортуємо необхідні обсяги електроенергії з країн ЄС.

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