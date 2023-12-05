Обмін старих лампочок на світлодіодні: стартувала нова фаза програми [ Редагувати ]
У вівторок, 5 грудня, запрацювала програма безплатного обміну старих лампочок розжарювання на нові світлодіодні, яка є ініціативою спрямованою на покращення якості освітлення та енергоефективності. Пенсіонери можуть отримати по 5 світлодіодних ламп. Це є кроком у напрямку споживання більш ефективних та екологічно чистих джерел світла. Про це свідчить заява прем’єр-міністра Дениса Шмигаля на засіданні Кабінету Міністрів України.
Впровадження енергоефективних технологій та зменшення споживання енергії є важливим кроком для зменшення впливу на навколишнє середовище та покращення стану енергетичної системи країни. Такі ініціативи сприяють розвитку сталої та екологічно чистої енергетики.
Продовжуємо політику енергоефективності. Сьогодні стартує наступна фаза реалізації програми обміну старих ламп на світлодіодні.
Глава уряду уточнив, що тепер кожен пенсіонер у відділенні "Укрпошти" може одразу отримати по 5 сучасних LED-ламп на одну особу.
За словами Шмигаля, загалом ця програма вже продемонструвала "відмінні результати".
Українці отримали понад 21 млн енергоефективних ламп, і цим суттєво знизили навантаження на енергосистему.
Також чиновник заявив, що нині, попри складні погодні умови та триваючі російські атаки, енергосистема України - збалансована.
Планових відключень споживачів немає, за потреби імпортуємо необхідні обсяги електроенергії з країн ЄС.
Читайте також, як зберегти ментальне здоровʼя під час блекаутів.
по темі
Міністерство енергетики України та Міністерство довкілля та енергетичної безпеки Італії уклали угоду про співпрацю в галузі енергетичного переходу та використання відновлюваних джерел енергії
Енергетики вже працюють над відновленням електропостачання
У Харкові, зокрема у Салтівському районі, 30 листопада виникла проблема із електропостачанням
росія готова провести переговори з Україною, зокрема на території західної країни. Про це пишуть "Известия" з посиланням на "високопосадове джерело"
Про які саме російські активи йдеться, який існує варіант їх використання та скільки збитків завдав агресор?
Очільник Палати представників американського Конгресу висунув умови, за яких готовий винести на голосування новий пакет фіндопомоги Україні. Чого саме хочуть на Капітолійському пагорбі? І які прогнози звучать у Білому домі та Держдепі?