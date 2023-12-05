У вівторок, 5 грудня, президент України Володимир Зеленський заявив, про початок втілення в життя важливої ініціативи, яка спрямована на реалізацію простого принципу: Україна захищає тих, хто захищає Україну.

За цією ініціативою всі, хто від початку війни отримав звання Героя України, отримують власне житло. Всі, хто, боронячи державу, став кавалером ордену "Золота Зірка". Всі без винятку.

"Щонайменше від початку повномасштабного вторгнення це 360 людей. Держава подбає про кожного з них – і про тих, хто з нами, і про родини всіх тих, хто віддав своє життя за країну", - додав він.

Я щиро дякую всім вам, нашим Героям, за все, що ви зробили. Я щиро дякую родинам загиблих за витримку та відвагу. Я щиро вірю, що одного дня про доблесть і подвиги кожного Героя України знатимуть усі в мирній Україні – Україні, яка перемогла. Яка переможе. Слава Україні!

Нагадаємо, президент Зеленський анонсував "комплексні" рішення щодо мобілізації.