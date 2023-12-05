З 10 грудня в Україні зросте вартість квитків на більшість міжнародних залізничних пасажирських рейсів. Це пов'язано із переглядом розміру знижок на деякі міжнародні поїзди, який відбувається в рамках "гармонізації цін". Також паралельно до цієї дати буде введено новий графік руху пасажирських поїздів. Про це повідомляє прес-служба "Укрзалізниці".

Таким чином, пасажири, які планують подорожувати міжнародними поїздами в Україні, повинні врахувати ці зміни та готуватися до збільшення вартості квитків. До 10 грудня можна скористатися старими тарифами, купуючи квитки на будь-який день.

Як зміниться ціна квитків?

Проїзд поїздом Київ - Варшава - Київ подорожчає на 72%. Новий тариф узгоджено спільним рішенням із залізницями сусідніх країн, зазначають в "Укрзалізниці".

Однак на цьому напрямі будуть доступні і дешевші альтернативні варіанти. Зокрема, залежно від класу місця вартість проїзду в Хелм і назад, звідки можна пересісти на Варшаву, зросте так:

на поїзди до польського Хелму з Дніпра - в межах 4-11%,

з Харкова - 17-48%,

з Києва - 15-47%.

Вартість проїзду у нічних поїздах до Відня та Перемишля подорожчає на 3%.

На проїзд в Інтерсіті+ Київ - Перемишль - Київ ціна збільшиться на 26%, а у нічному поїзді Одеса - Перемишль - Одеса - у діапазоні 37-49%.

На які поїзди тарифи не підвищать?

Вартість квитків на поїзди в Кишинів та Будапешт не змінюється.

Не буде підвищено тарифів і на соціально важливі приміські перевезення.

В УЗ додали, що продовжать організовувати безкоштовні евакуаційні рейси із прифронтових регіонів в Україні.

Чому зросли ціни на квитки?

Як пояснюють ініціативу залізничники, оновлення тарифів та перегляд розміру знижок дозволить "продовжити оновлювати парк вагонів та зменшити загальні збитки від пасажирських перевезень".

У попередні роки для залучення пасажиропотоку Укрзалізниця застосовувала знижки фактично на всі пасажирські міжнародні рейси. Але наразі компанія переглядає це рішення, оскільки щороку збитки від пасажирських перевезень становлять більше 12 млрд грн.

В УЗ додали, що зміна тарифів дозволить компанії утримати на поточному рівні вартість квитків для проїзду у повідомленнях усередині країни, а також продовжити модернізацію рухомого складу.

Нагадаємо, що "Укрзалізниця" повертає "Лижний експрес" з Києва до Славська.