ЗСУ знищили російський бомбардувальник Су-24М біля Зміїного [ Редагувати ]
У вівторок, 5 грудня, командувач Повітряних сил України Микола Олещук повідомив про те що Сили оборони України знищили російський бомбардувальник Су-24М у районі острова Зміїний.
Про це свідчить також і коментар речника ВМС ЗСУ Дмитра Плетенчука.
Давно не було в нашому активі збитих російських "сушок".
Олещук повідомив про знищення російського бомбардувальника Су-24М у районі острова Зміїний, який під прикриттям винищувача Су-30СМ намагався завдати ракетно-бомбового удару по півдню Одеської області.
Завдяки успішно проведеній операції повітряного командування "Південь", український зенітний ракетний підрозділ відправив російську "сушку" слідом за "російським військовим кораблем.
Нагадаємо, вночі проти вівторка, 5 грудня, російська окупаційна армія атакувала Україну ударними безпілотниками "Shahed-136/131", а також зенітними керованими ракетами С-300. Сили ППО знищили десять дронів.
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