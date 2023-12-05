У вівторок, 5 грудня, командувач Повітряних сил України Микола Олещук повідомив про те що Сили оборони України знищили російський бомбардувальник Су-24М у районі острова Зміїний.

Про це свідчить також і коментар речника ВМС ЗСУ Дмитра Плетенчука.

Давно не було в нашому активі збитих російських "сушок".

Олещук повідомив про знищення російського бомбардувальника Су-24М у районі острова Зміїний, який під прикриттям винищувача Су-30СМ намагався завдати ракетно-бомбового удару по півдню Одеської області.

Завдяки успішно проведеній операції повітряного командування "Південь", український зенітний ракетний підрозділ відправив російську "сушку" слідом за "російським військовим кораблем.

Нагадаємо, вночі проти вівторка, 5 грудня, російська окупаційна армія атакувала Україну ударними безпілотниками "Shahed-136/131", а також зенітними керованими ракетами С-300. Сили ППО знищили десять дронів.