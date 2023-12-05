У вівторок, 5 грудня, Міжнародне агентство з атомної енергії здійснило процедуру ротації персоналу на Запорізькій атомній електростанції. Цей процес відбувся за активною участю українських військових. Про це повідомляє бригадний генерал, командувач оперативно-стратегічного угрупування військ "Таврія" Олександр Тарнавський в Telegram.

5 грудня 2023 року відбулася чергова ротація персоналу постійної моніторингової місії МАГАТЕ на Запорізькій АЕС, яка тимчасово окупована російськими військовими.

Він нагадав, що місія МАГАТЕ працює на ЗАЕС з вересня 2022 року.

Начальник відділу ЦВС ОСУВ "Таврія" Олександр Савенко розповів, що українські військові мають забезпечувати ротацію експертів МАГАТЕ.

За його словами, йдеться про забезпечення режиму припинення вогню на лінії бойового зіткнення, розмінування місцевості за потреби та забезпечення безперешкодного переходу представників місії.

Нагадаємо, Запорізька АЕС (ЗАЕС), яка перебуває під контролем російських окупантів, у ніч на 2 грудня тимчасово відключилася від зовнішнього джерела живлення. За даними Міжнародного агентство з атомної енергії (МАГАТЕ), станція працювала на дизельних генераторах. Причина інциденту не уточнюється.