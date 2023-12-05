В Ужгороді, в тренажерних залах, відбувся несподіваний рейд Територіального центру комплектування (ТЦК). Під час тренувань чоловікам та тренерам були видані повістки.

Відео та фотозаписи з рейду широко поширюються засобами масової інформації. За отриманою інформацією, повістки отримали всі чоловіки, які знаходилися на тренуванні.

Проте, присутні виявили спокійну реакцію на прихід представників військової служби.

Фотографії та відеозаписи зі спортзалу, зроблені під час візиту представників ТЦК і Служби призову, активно обговорюються в соціальних мережах.

Раніше ми писали про те, що в Україні хочуть вручати повістки через електронну пошту.