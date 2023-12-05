У вівторок, 5 грудня, президент України Володимир Зеленський під час вечірнього звернення до українців розкрив деталі нової ініціативи для всіх Героїв України – їх на сьогодні 360 від початку повномасштабної війни. Кожен воїн та рідні воїна, якому звання Героя України присвоєно посмертно, отримають від держави квартиру. Не за роки, не колись там потім, а зараз.

Сьогодні я мав честь вручити перші документи на квартиру. Двадцять один Герой України. Воїни Збройних Сил України, Національної гвардії, Служби безпеки України, Державної прикордонної служби. Із цих двадцяти одного девʼять – полеглі герої. І найближчим часом держава забезпечить квартирами всіх Героїв України – усіх. Зокрема, і тих, хто воював до 24 лютого, за час від 2014 року. Бойові хлопці. Це справедливо.

"І дуже символічно й на рівні сенсів максимально справедливо, що перед Днем Збройних Сил України, який ми будемо відзначати завтра, Україна дякує всім своїм волонтерам. Тисячам, десяткам тисяч, сотням тисяч, навіть мільйонам небайдужих українців і українок, які приєдналися до волонтерського руху. І в час Майдану, і в час АТО, і зараз, у час повномасштабної війни", - додав він.

Слава всім, хто бʼється і працює заради України й українців! Слава нашому потужному народу!

Нагадаємо, президент Зеленський анонсував "комплексні" рішення щодо мобілізації.