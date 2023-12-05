"Будемо і далі "мінусувати" терористів": Зеленський про знищення російського Су-24М [ Редагувати ]
Президент України Володимир Зеленський подякував українським захисникам за знищення російського бомбардувальника Су-24М. Про це йдеться у вечірньому зверненні глави української держави.
Президент нагадав, що Су-24М окупантів, який був збитий в районі острова Зміїний, намагався завдати удару по Одеській області.
Ще мінус один у терористів. І будемо й надалі "мінусувати" терористів. Підсилюємо наше ППО, зокрема на в Одеській області. Поступово. Але відчутно. Я дякую кожній країні, яка допомагає.
Нагадаємо, президент Зеленський анонсував "комплексні" рішення щодо мобілізації.
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