Президент України Володимир Зеленський подякував українським захисникам за знищення російського бомбардувальника Су-24М. Про це йдеться у вечірньому зверненні глави української держави.

Президент нагадав, що Су-24М окупантів, який був збитий в районі острова Зміїний, намагався завдати удару по Одеській області.

Ще мінус один у терористів. І будемо й надалі "мінусувати" терористів. Підсилюємо наше ППО, зокрема на в Одеській області. Поступово. Але відчутно. Я дякую кожній країні, яка допомагає.

Нагадаємо, президент Зеленський анонсував "комплексні" рішення щодо мобілізації.