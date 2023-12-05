Оля Полякова спрогнозувала смерть путіна та завершення війни [ Редагувати ]
Українська співачка Оля Полякова, вважаючи, що вона має особливе внутрішнє відчуття, висловила свою думку про путіна та тривалість російсько-української війни в інтервʼю зі Славою Дьоміним.
За словами 44-річної артистки, вона відчуває, що Путін точно помер, хоча не приводить конкретних доказів цього твердження. Також, за її словами, вона востаннє відчула особливий звʼязок з рідною землею, виконуючи народні пісні, і вирішила спробувати передбачити майбутнє.
Відповідаючи на запитання Дьоміна про закінчення російсько-української війни, Полякова стверджує, що вона вірить у завершення конфлікту навесні 2024 року. Наразі важливо зауважити, що це її особиста думка, яка не базується на офіційних джерелах або обʼєктивних фактах.
путін помер, це я точно знаю, я відчуваю такі речі. Його немає в живих. І війна теж закінчиться, вони просто підуть, це буде навесні 2024 року.
Разом з цим, вона пригадала, як передбачила перемогу "Шахтаря" над "Барселоною" з рахунком 1:0 на початку листопада 2023 року. Про це Полякова сказала ще на другій хвилині матчу, а знайомі жартома називали її відьмою.
Раніше ми писали про те, що Оля Полякова набрала 8 кг.
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