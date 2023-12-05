Сили оборони України успішно виявили та ліквідували позиції ворожого складу з боєприпасами та мінометами в Бахмутському районі. Цей успішний процес знищення було зафіксовано на відеозаписі.

Про це повідомили Сухопутні війська ЗС України.

Аеророзвідники показали, як знищують ворожі боєприпаси та міномети від Бахмута та Соледара.

На відео можна побачити, як бійці спочатку знищують ворожий склад із боєприпасами. Ефектний вибух вдалося зафіксувати на відео.

Також показано, як ЗСУ знищили російський міномет 120-мм. У Сухопутних військах зазначили, що це результат роботи 30 окремої механізованої бригади.

Нагадаємо, президент Зеленський анонсував "комплексні" рішення щодо мобілізації.