Єрмак, Умєров та Стефанчук приїхали до США: що відомо [ Редагувати ]
Керівник Офісу президента Андрій Єрмак, міністр оборони України Рустем Умєров та спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук перебувають з офіційним візитом у Сполучених Штатах Америки. Про це повідомила пресслужба Офісу президента.
Наразі відомо, що Андрій Єрмак вже виступив з промовою в Інституті миру США, проте конкретні подробиці поки що не розкриті. Візит високопосадових українських посадовців до Сполучених Штатів свідчить про активну комунікацію та зміцнення відносин між двома країнами.
Вже 649 днів Україна бореться за свободу. Ми зірвали плани російського бліцкригу. Ми встояли. Українці дуже вдячні всім, хто допоміг нам залишитися суверенною та незалежною державою.
За словами керівника ОП, росія сьогодні намагається роздмухувати конфлікти в різних країнах і потрібно цьому запобігти.
Єрмак нагадав про українську формулу миру, яка пропонує комплексну відповідь на виклики у сфері безпеки.
Вона повертає у світ справедливість. Це українська формула, але співавторами плану миру на її основі мають стати всі. Ми перетворюємо добру волю на добру дію.
Як зазначив Єрмак, відповідальні держави, які поважають міжнародне право, мають залишатися єдиними та відданими справі про порятунок миру. При цьому запобігти війні можна лише шляхом надання Україні надійних багатосторонніх гарантій безпеки.
Нагадаємо, президент Зеленський анонсував "комплексні" рішення щодо мобілізації.
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