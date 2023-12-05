"Знищували все": як ЗСУ ліквідували ворожі літаки і дрони (відео) [ Редагувати ]
У вівторок, 5 грудня, повітряне командування "Південь" знищували все – і ворожі літаки, і ударні дрони! Про це свідчить відео, опубліковане в Telegram.
Дякую усім причетним за роботу! На відео - знищення ударних БпЛА на півдні країни! Продовжуємо протиповітряний бій по "шахедах".
"Результати – зранку! Вірте в ППО, вірте в Збройні Сили України! Разом – до перемоги!", - йдеться у повідомленні.
Раніше ми писали про те, що ЗСУ знищили склад боєприпасів і міномет росіян у Бахмутському район.
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