"Щось сталося в останній момент": Зеленський скасував виступ перед Сенатом [ Редагувати ]
Виступ президента України Володимира Зеленського по відеозв'язку перед американськими сенаторами скасовано. Про це повідомив лідер демократичної більшості у Сенаті Чак Шумер, передає The New York Times.
До речі, Зеленський не зміг до нас приєднатися... Щось сталося в останній момент.
Чому президент України не зміг виступити, Шумер не повідомив.
Зеленський мав виступити перед сенаторами 5 грудня. Як писав The Hill, президент України планував розповісти сенаторам про те, що відбувається на війні, і закликати до необхідності продовжувати надавати Києву військову допомогу.
6 грудня Сенат США має проголосувати щодо виділення нового пакету військової допомоги Україні на 60 мільярдів доларів.
У жовтні адміністрація президента США Джо Байдена направила до Конгресу запит про додаткове фінансування допомоги Україні, Ізраїлю та Тайваню у розмірі $106 млрд. З них $61 млрд призначені для України.
Як повідомляв Bloomberg, Білий дім направив до Конгресу листа, в якому йдеться, що до кінця календарного року США повністю закінчаться кошти для надання допомоги Україні, якщо запитаний проект фінансування не схвалять.
Нагадаємо, у Держдепартаменті США вважають, що володимир путін не погодиться на мирні переговори з Україною, доки не дізнається результатів виборів президента США у листопаді 2024 року.
по темі
володимир путін не погодиться на мирні переговори з Україною, доки не дізнається результатів виборів президента США у листопаді 2024 року. Про це на закритому брифінгу для преси заявив високопосадовець Держдепартаменту США, передає Reuters
29 листопада президент України Володимир Зеленський звернувся до українців, розповівши про програму патронату Данії над Миколаївською областю
Заступник міністра фінансів США по боротьбі з тероризмом та фінансовою розвідкою Браян Нельсон наступного тижня планує відвідати Туреччину, щоб вимагати дотримання санкцій проти росії та палестинського руху ХАМАС.
Український президент подякував Італії за підтримку формули миру і запросив Джорджію Мелоні взяти участь у другому саміті "зерно з України"
Керівник Офісу президента Андрій Єрмак, міністр оборони України Рустем Умєров та спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук перебувають з офіційним візитом у Сполучених Штатах Америки