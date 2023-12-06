Виступ президента України Володимира Зеленського по відеозв'язку перед американськими сенаторами скасовано. Про це повідомив лідер демократичної більшості у Сенаті Чак Шумер, передає The New York Times.

До речі, Зеленський не зміг до нас приєднатися... Щось сталося в останній момент.

Чому президент України не зміг виступити, Шумер не повідомив.

Зеленський мав виступити перед сенаторами 5 грудня. Як писав The Hill, президент України планував розповісти сенаторам про те, що відбувається на війні, і закликати до необхідності продовжувати надавати Києву військову допомогу.

6 грудня Сенат США має проголосувати щодо виділення нового пакету військової допомоги Україні на 60 мільярдів доларів.

У жовтні адміністрація президента США Джо Байдена направила до Конгресу запит про додаткове фінансування допомоги Україні, Ізраїлю та Тайваню у розмірі $106 млрд. З них $61 млрд призначені для України.

Як повідомляв Bloomberg, Білий дім направив до Конгресу листа, в якому йдеться, що до кінця календарного року США повністю закінчаться кошти для надання допомоги Україні, якщо запитаний проект фінансування не схвалять.

Нагадаємо, у Держдепартаменті США вважають, що володимир путін не погодиться на мирні переговори з Україною, доки не дізнається результатів виборів президента США у листопаді 2024 року.