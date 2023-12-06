Речник уряду Японії Хірокадзу Мацуно заявив, що президент України Володимир Зеленський приєднається до відеосаміту з лідерами країн "Великої сімки" у середу, 6 грудня.

Про це пише Kyodo News.

Увечері 6-го числа прем'єр-міністр Фуміо Кісіда як голова G7 планує провести онлайн-переговори лідерів "сімки". На додачу до лідерів «сімки» на початку зустрічі візьме участь президент України Володимир Зеленський.

За його словами, прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда та інші лідери планують обговорити важливі для міжнародної спільноти питання. Зокрема - ситуацію в Україні, на Близькому Сході, а також штучний інтелект.

Цього року Японія головує у G7. А в травні саміт G7 відбувся у Хіросімі, тоді Зеленський особисто брав участь в ньому.