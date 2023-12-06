Саміт лідерів G7: Зеленський приєднається онлайн [ Редагувати ]
Речник уряду Японії Хірокадзу Мацуно заявив, що президент України Володимир Зеленський приєднається до відеосаміту з лідерами країн "Великої сімки" у середу, 6 грудня.
Про це пише Kyodo News.
Увечері 6-го числа прем'єр-міністр Фуміо Кісіда як голова G7 планує провести онлайн-переговори лідерів "сімки". На додачу до лідерів «сімки» на початку зустрічі візьме участь президент України Володимир Зеленський.
За його словами, прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда та інші лідери планують обговорити важливі для міжнародної спільноти питання. Зокрема - ситуацію в Україні, на Близькому Сході, а також штучний інтелект.
Цього року Японія головує у G7. А в травні саміт G7 відбувся у Хіросімі, тоді Зеленський особисто брав участь в ньому.
Нагадаємо, у Держдепартаменті США вважають, що володимир путін не погодиться на мирні переговори з Україною, доки не дізнається результатів виборів президента США у листопаді 2024 року.
по темі
Україна готується до посилення протиповітряної оборони, яке може статися наступного тижня
У вівторок, 5 грудня, президент України Володимир Зеленський під час вечірнього звернення до українців розкрив деталі нової ініціативи для всіх Героїв України
Україна продовжить реалізацію спільної програми грошової допомоги для багатодітних сімей, які мешкають у прифронтових районах, у партнерстві з ЮНІСЕФ
Правоохоронні органи винесли до суду обвинувальний висновок щодо екс-народного депутата, Андрія Деркача, звинувачуючи його у державній зраді та незаконному збагаченні
Президент України Володимир Зеленський заявив, коли Україна отримає сучасні винищувачі F-16 від західних