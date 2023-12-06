У ніч з 6 грудня російська федерація випустила приблизно пів сотні бойових безпілотників на територію України. За даними Повітряних Сил ЗСУ, Системи протиповітряної оборони успішно забезпечили знищення 41 бойового безпілотника.

російські війська, що окупують частину території України, влаштували атаки, використовуючи "Шахеди", і це сталося з двох різних напрямків - мис Чауда (Крим) та Курська область російської федерації.

Загалом зафіксовано 48 випадків запуску бойових безпілотників.

В результаті протиповітряного бою силами та засобами Повітряних Сил, у взаємодії з ППО Сил оборони України, знищено 41 ударний БпЛА противника.

Зазначається, що до відбиття російської атаки залучалася винищувальна авіація, зенітні ракетні підрозділи та мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Раніше ми писали про те, що ЗСУ знищили склад боєприпасів і міномет росіян у Бахмутському район.