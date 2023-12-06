Вранці середи, 6 грудня, в тимчасово окупованому Бердянську Запорізької області стався сильний вибух, який було чутно в кількох мікрорайонах. Цю інформацію повідомили в Telegram від імені міського голови Мелітополя, Івана Федорова.

О 5.15 в місті пролунав гучний вибух, який чуло кілька мікрорайонів.

За його словами, після цього окупанти перекрили рух поблизу Вічного вогню.

Наразі не пропускають навіть пішоходів.

Бердянськ Запорізької області, розташований на березі Азовського моря, раніше був найпопулярнішим туристичним курортом. Місто було окуповане російськими військами у лютому 2022 року.

Після цього окупанти вирішили зробити з міста військову базу для своїх потреб. У місті постійно відбуваються вибухи, мішенню яких стають місця розташування окупантів - техніки та живої сили.

Зазначимо, що раніше Львівську область атакували російськими безпілотниками. Постраждав об'єкт інфраструктури на території регіону.

Також у ніч на 5 грудня у Хмельницькій області сталися вибухи під час оголошення повітряної тривоги.