Зеленський привітав українців з Днем Збройних Сил [ Редагувати ]
У середу, 6 грудня, в Україні відзначають День Збройних Сил. Президент України Володимир Зеленський долучився до свята та привітав мешканців країни з цією подією. Відео він виклав на своїй сторінці Telegram.
"З Днем Збройних Сил України! 🇺🇦", - підписав відео президент.
На Збройні Сили є військовою елітою держави, а українська армія несе важливу місію з захисту суверенітету та територіальної цілісності країни, а також забезпечення спокою громадян.
День Збройних сил України є важливим святом, що відзначає особливу роль армії в житті країни. Ми зібрали привітання та листівки з подякою нашим героям.
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